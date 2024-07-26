Штаб Трампа виявився не готовим до боротьби проти Гарріс – Bloomberg

Штаб Дональда Трампа переглядає свою стратегію та випробовуючи нові лінії атаки на Камалу Гарріс, яка на два десятиліття молодша за кандидата від Республіканської партії

Нападки кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа на віцепрезидентку Камалу Гарріс, яка почала передвиборчу кампанію після рішення президента Джо Байдена вийти з перегонів, ризикують відштовхнути виборців, яких слід було б залучити – жінок з передмість, молодь, афроамериканців. Про це пише Bloomberg.

Різкі висловлювання на адресу Гарріс демонструють, наскільки її поява як ймовірної кандидатки від Демократичної партії змінила президентські перегони 2024 року: передвиборний штаб Трампа місяцями готував тактику боротьби з Байденом, щоб представити його як слабкого суперника, проте рішення останнього вийти з гонки застало кампанію президента зненацька, змусивши переглянути лінію атаки, зазначає агентство.

Республіканці з Палати представників Конгресу США, включаючи спікера Майка Джонсона, водночас застерегли однопартійців від нападок на расу чи ґендер через політичні ризики.

«На цих виборах йтиметься про політику, а не про особистості», – заявив Джонсон.

За словами голови передвиборного штабу віце-президента Дженніфер О'Меллі Діллон, 7% виборців ще не визначилися, кого готові підтримати, і їх можна було б переконати проголосувати за Харріс.

«Серед цих виборців багато темношкірих, латиноамериканців та людей молодших 30 років», – зазначила вона.

Так, 78-річний Трамп критикував 59-річну Гарріс за посилення міграційної кризи на кордоні з Мексикою, називав її «слабким прокурором», «злою і тупою», а через її сміх прозвали «Камалою-хохотушкою».

Водночас віцепрезидентка США Камала Гарріс, яку президент Джо Байден запропонував як кандидата на виборах глави держави замість себе, назвала передвиборну ситуацію, що склалася, «американськими гірками».

Кандидат від республіканців на виборах президента США Дональд Трамп трохи випереджає за рівнем підтримки серед виборців потенційну кандидатку від демократів, віцепрезидентку Камалу Гарріс, свідчать результати передвиборчого опитування CNN. Згідно з цими даними, 49% респондентів готові підтримати Трампа у разі протистояння на виборах з Гарріс. За віцепрезидентку США мають намір віддати голоси 46% опитаних.