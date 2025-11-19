Головна Країна Політика
Ексміністерка енергетики Гринчук спростувала чутки про своє перебування за кордоном

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ексміністерка енергетики Гринчук спростувала чутки про своє перебування за кордоном
Водночас чиновниця не відповіла на низку запитань, зокрема, чому не прийшла на засідання Верховної Ради
фото: Facebook/Світлана Гринчук

Гринчук запевнила, що перебуває в Україні

Колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук заперечила інформацію про те, що перебуває за кордоном. Про це вона сказала у коментарі журналістам ВВС, пише «Главком».

Мережею ширились чутки про перебування екскерівниці Міненерго за кордоном після корупційного скандалу в «Енергоатомі». Журналісти поцікавились, чи дійсно вона залишила Україну.

Гринчук відповіла: «В Україні, в міністерстві, займаюся передачею документів». Водночас чиновниця не відповіла на низку запитань, зокрема, чому не прийшла на засідання Верховної Ради.

Нагадаємо, 19 листопада, Верховна Рада України підтримала відставку Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики. За відповідне рішення проголосували 315 народних депутатів.

Напередодні Верховна Рада не змогла проголосувати за звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенка. Депутати «Європейської Солідарності» заблокували трибуну з вимогою повної відставки уряду. 

Верховна Рада України підтримала відставку міністра енергетики Германа Галущенка.

Міністерство енергетики повідомило, що колишня міністерка Світлана Гринчук у жовтні 2025 року отримала зарплату у розмірі 158 355 грн.

12 листопада Світлана Гринчук подала заяву про відставку та сказала, що посада міністерки «ніколи не була для неї самоціллю». Коментуючи розслідування НАБУ, вона також заявила, що в межах її професійної діяльності не було жодних порушень законодавства.

Рішення про звільнення міністерка прийняла після того, як президент Володимир Зеленський заявив, що вона та Герман Галущенко, колишній міністр енергетики мають скласти повноваження через втрату довіри. Це відбулося у зв’язку з масштабною операцією з викриття корупції у сфері енергетики.

Раніше Світлана Гринчук, яка сама ж фігурує в плівках НАБУ, відреагувала на розслідування та операцію «Мідас». Світлана Гринчук завила, що всі зловмисники мають бути притягнуті до відповідальності. Також вона стверджувала, що Ігор Миронюк, який був в оприлюднених НАБУ матеріалах, не є її радником.

Також САП повідомила, що Гринчук нібито ночувала у міністра енергетики Галущенка. Згідно з протоколами візуального спостереження, Гринчук з 23 на 24 липня нібито ночувала у Галущенка. 28 липня вона знову користувалася його квартирою, а з 11 на 13 серпня провела ніч у нього. На той час Гринчук обіймала посаду міністра екології, а Галущенко – міністра енергетики.

Читайте також:

