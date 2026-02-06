Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Колумбії невідомі напали на кортеж одного з сенаторів, є загиблі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Колумбії невідомі напали на кортеж одного з сенаторів, є загиблі
фото з відкритих джерел

Внаслідок нападу на кортеж одного з чинних сенаторів кілька охоронців політика загинули

У Колумбії невідомі здійснили зухвалий напад на кортеж одного з чинних сенаторів, використавши автоматичну зброю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Інцидент стався у східній частині країни під час руху колони автомобілів. У результаті перестрілки кілька охоронців політика загинули на місці, намагаючись відбити атаку. Наразі офіційна інформація про стан самого сенатора та можливих постраждалих серед цивільних осіб не розголошується, а правоохоронні органи проводять масштабну операцію з пошуку нападників.

Ця атака сталася у вкрай напружений момент – лише за місяць до парламентських виборів, що заплановані на 8 березня. Колумбійське суспільство та міжнародні спостерігачі висловлюють глибоке занепокоєння через зростання рівня насильства, яке супроводжує підготовку до голосування в Конгрес та президентські перегони, що мають відбутися у травні-червні. Ситуація посилюється тим, що це не перший випадок замаху на високопосадовців: у серпні 2025 року країну шокувала звістка про смерть опозиційного сенатора Мігеля Урібе Турбая, який помер від поранень, отриманих під час нападу в Боготі.

Правоохоронці розглядають версію про причетність до обстрілу радикальних озброєних угруповань, які намагаються дестабілізувати ситуацію в країні перед виборами. Поки триває розслідування, безпекові заходи навколо кандидатів та чинних депутатів посилено по всій країні. Експерти Bloomberg зазначають, що такі події повертають Колумбію до найтемніших часів її політичної історії, ставлячи під загрозу демократичні інститути та безпеку громадян.

Нагадаємо, у столиці Колумбії Боготі стався збройний напад на сенатора Мігеля Урібе, потенційного кандидата у президенти країни. Політика поранили під час публічного заходу, і наразі його стан оцінюється як важкий. 

39-річний Мігель Урібе є представником опозиційної консервативної партії «Демократичний центр», заснованої колишнім президентом Колумбії Альваро Урібе. Незважаючи на однакове прізвище, вони не є родичами. Як зазначає партія, напад стався під час передвиборчого заходу в громадському парку району Фонтібон. 

Як відомо, південно-західну Колумбію сколихнула серія масштабних нападів, внаслідок яких загинуло щонайменше семеро людей, включаючи двох поліцейських та п’ятьох цивільних, ще понад 28 осіб зазнали поранень. 

Вибухи сталися одночасно в місті Калі та в низці населених пунктів департаментів Каука та Вальє-дель-Каука. Серед уражених міст: Нуева Буллінья, Коринто, Торібіо, Буенавентура та інші.

Теги: напад Колумбія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр закордонних справ Колумбії Роза Вільявісенсіо заявила, що армія країни повинна захищати територію та суверенітет, якщо США здійснять вторгнення
Колумбія заявила про готовність дати відсіч США у разі вторгнення
7 сiчня, 05:41
Проєкт передбачає створення загальнонаціональної системи виявлення та нейтралізації безпілотників
Колумбія будує антидроновий щит за $1,6 млрд на тлі ударів США по Венесуелі
12 сiчня, 10:04
Прокурори Окружної прокуратури міста Івано-Франківська затримали водія, що напав на комунальника
В Івано-Франківську суд взяв під варту водія, який напав із битою на 63-річного комунальника (фото)
12 сiчня, 13:27
Упродовж двох тижнів Нікіта разом із мамою регулярно приїжджає на огляди до обласної дитячої лікарні у Кропивницькому
Скандал на Кіровоградщині: школяр олівцем проколов око однокласнику
17 сiчня, 15:15
Дмитро Копаниця завдав 36-річному громадянину України п'ять поранень ножем
Чехія засудила українця до 10 років ув’язнення за замах на вбивство
26 сiчня, 19:30
Чоловік вдарив військовослужбовця ТЦК ножем у шию
На Черкащині чоловік напав на працівника ТЦК із ножем
29 сiчня, 15:24
Після смерті контролера, наступного дня у Гамбурзі стався новий інцидент із нападом на залізничника
У Німеччині пасажир побив до смерті контролера потяга
Вчора, 14:53
На місці події працюють слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та психологи
У Києві учень із ножем напав на вчительку та однокласника
12 сiчня, 09:48
Підлітку, який у Києві з ножем напав на вчительку й однокласника, повідомили про підозру у замаху на життя двох людей
Напад із ножем у київській школі: подробиці замаху від прокуратури та стан потерпілих
13 сiчня, 10:14

Політика

Бессент пояснив, за яких умов США запровадять нові санкції проти РФ
Бессент пояснив, за яких умов США запровадять нові санкції проти РФ
У Колумбії невідомі напали на кортеж одного з сенаторів, є загиблі
У Колумбії невідомі напали на кортеж одного з сенаторів, є загиблі
CNN: Справа Епштейна може повалити світового лідера, але це не Трамп
CNN: Справа Епштейна може повалити світового лідера, але це не Трамп
Reuters: Саудівська Аравія витісняє ОАЕ з Ємену
Reuters: Саудівська Аравія витісняє ОАЕ з Ємену
Лавров висміяв дипломатію Макрона на тлі таємного візиту його радника до Москви
Лавров висміяв дипломатію Макрона на тлі таємного візиту його радника до Москви
Reuters: Мексика шукає спосіб допомогти Кубі паливом в обхід санкцій США
Reuters: Мексика шукає спосіб допомогти Кубі паливом в обхід санкцій США

Новини

«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Вчора, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
4 лютого, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
4 лютого, 13:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua