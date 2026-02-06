У Колумбії невідомі напали на кортеж одного з сенаторів, є загиблі

Внаслідок нападу на кортеж одного з чинних сенаторів кілька охоронців політика загинули

У Колумбії невідомі здійснили зухвалий напад на кортеж одного з чинних сенаторів, використавши автоматичну зброю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Інцидент стався у східній частині країни під час руху колони автомобілів. У результаті перестрілки кілька охоронців політика загинули на місці, намагаючись відбити атаку. Наразі офіційна інформація про стан самого сенатора та можливих постраждалих серед цивільних осіб не розголошується, а правоохоронні органи проводять масштабну операцію з пошуку нападників.

Ця атака сталася у вкрай напружений момент – лише за місяць до парламентських виборів, що заплановані на 8 березня. Колумбійське суспільство та міжнародні спостерігачі висловлюють глибоке занепокоєння через зростання рівня насильства, яке супроводжує підготовку до голосування в Конгрес та президентські перегони, що мають відбутися у травні-червні. Ситуація посилюється тим, що це не перший випадок замаху на високопосадовців: у серпні 2025 року країну шокувала звістка про смерть опозиційного сенатора Мігеля Урібе Турбая, який помер від поранень, отриманих під час нападу в Боготі.

Правоохоронці розглядають версію про причетність до обстрілу радикальних озброєних угруповань, які намагаються дестабілізувати ситуацію в країні перед виборами. Поки триває розслідування, безпекові заходи навколо кандидатів та чинних депутатів посилено по всій країні. Експерти Bloomberg зазначають, що такі події повертають Колумбію до найтемніших часів її політичної історії, ставлячи під загрозу демократичні інститути та безпеку громадян.

Нагадаємо, у столиці Колумбії Боготі стався збройний напад на сенатора Мігеля Урібе, потенційного кандидата у президенти країни. Політика поранили під час публічного заходу, і наразі його стан оцінюється як важкий.

39-річний Мігель Урібе є представником опозиційної консервативної партії «Демократичний центр», заснованої колишнім президентом Колумбії Альваро Урібе. Незважаючи на однакове прізвище, вони не є родичами. Як зазначає партія, напад стався під час передвиборчого заходу в громадському парку району Фонтібон.

Як відомо, південно-західну Колумбію сколихнула серія масштабних нападів, внаслідок яких загинуло щонайменше семеро людей, включаючи двох поліцейських та п’ятьох цивільних, ще понад 28 осіб зазнали поранень.

Вибухи сталися одночасно в місті Калі та в низці населених пунктів департаментів Каука та Вальє-дель-Каука. Серед уражених міст: Нуева Буллінья, Коринто, Торібіо, Буенавентура та інші.