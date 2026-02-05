У Німеччині пасажир побив до смерті контролера потяга

Пасажир відмовився покидати вагон та напав на залізничника

У Німеччині в потязі Deutsche Bahn пасажир, який їхав без квитка, напав на контролера та побив його смерті. Нападник є громадянином Греції. Про це пише «Главком» із посиланням на Dpa.

Інцидент стався ввечері 2 лютого, тоді поїзд виїжджав зі станції поблизу Франкфурта-на-Майні. На початку поїздки контролер вагона з’ясував, що в одного з пасажирів не було квитку для проїзду. Тому контролер попросив чоловіка вийти з потягу.

Однак пасажир не відреагував на прохання працівника залізниці та почав його бити. Чоловік отримав серйозні травми голови. Інші присутні пасажири надали контролеру першу медичну допомогу та повідомили про інцидент у поліцію.

Лікарі зробили постраждалому серцево-легеневу реанімацію та госпіталізували його. Але вранці наступного дня чоловік помер, в нього залишилося двоє дітей, яких він виховував сам.

Згодом стало відомо, що пасажир, який напав на контролера був громадянином Греції. Він жив у німецькому Люксембурзі. Його затримала поліція та взяла під варту. Загибель працівника прокоментував міністр транспорту Німеччини Патрік Шнідерю. «Ми маємо робити більше для захисту наших працівників. Поїзди й станції мають бути безпечним місцем», – сказав він.

До слова, наступного дня у Гамбурзі стався схожий інцидент. Пасажир увійшов у вагоні в кімнату персоналу, після чого його попросили вийти, але він напав на залізничника.

