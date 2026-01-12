В Івано-Франківську суд взяв під варту водія, який напав із битою на 63-річного комунальника (фото)

Комунальник йшов розчищати сніг, коли на нього напав водій

В Івано-Франківську поліція затримала чоловіка, який вдарив битою 63-річного комунальника, який йшов вздовж дороги з лопатою, аби розчистити сніг. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення місцевої прокуратури.

«За даними слідства, комунальник прямував на роботу краєм проїжджої частини, несучи лопату для розчищення снігу. Водій, що їхав позаду, почав сигналити, вимагаючи звільнити шлях. Але пішохід не відреагував, оскільки був у навушниках», – розповіли у прокуратурі. Після цього водій вибіг з машини та спробував силою витягнути навушники у пенсіонера.

На це комунальник відреагував ударом лопати по машині водія. Водночас керманич дістав з авто биту та чотири рази вдарив нею чоловіка по голові та спині. У чоловіка виявили легкі тілесні ушкодження.

Водій напав із битою на 63-річного комунальника фото: Івано-Франківська обласна прокуратура

Зловмисника затримали та обрали для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі. «Прокурори Окружної прокуратури міста Івано-Франківська повідомили керманичу про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень)», – зазанчили в прокуратурі.

