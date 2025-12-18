Китай став на бік Венесуели після погроз Трампа

Президент США звинуватив Венесуелу в незаконному захопленні американських нафтових ресурсів

Китай публічно став на бік Венесуели після того, як США вирішили застосувати військово-морські заходи проти нафтових поставок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї висловив підтримку Венесуелі, виступивши проти одностороннього тиску і підтвердивши прихильність принципам суверенітету. Заяву було зроблено через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп віддав наказ блокувати нафтові танкери, посиливши тиск на південноамериканську країну.

Глава китайського МЗС у розмові з венесуельським міністром закордонних справ Іваном Гілом заявив, що Пекін виступає проти «одностороннього цькування» і підтримує держави в захисті їхньої національної гідності.

Ван Ї наголосив, що Венесуела має право розвивати взаємовигідне співробітництво з іншими країнами, а Пекін виходить із того, що міжнародне співтовариство загалом підтримує таку позицію. Китай, за його словами, продовжить відстоювати принципи невтручання і протидії одностороннім обмеженням.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо Венесуели, звинувативши країну у незаконному захопленні американських нафтових ресурсів та майна компаній США. Глава Білого дому підкреслив, що Сполучені Штати мають намір відновити контроль над своїми активами.

Згодом президент Венесуели Ніколас Мадуро виступив із різкою заявою у відповідь на слова Дональда Трампа про намір повернути «американські нафтові активи». За словами Мадуро, риторика Білого дому остаточно підтвердила справжні цілі Вашингтона – зміну влади та встановлення контролю над природними ресурсами країни.

Раніше військові сили Сполучених Штатів Америки здійснили перехоплення та конфіскацію нафтового танкера, який перебував під санкціями, поблизу узбережжя Венесуели.