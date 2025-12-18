Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай став на бік Венесуели після погроз Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Китай став на бік Венесуели після погроз Трампа
МЗС Китаю заявило, що Пекін виступає проти «одностороннього цькування»
фото: «Сіньхуа»

Президент США звинуватив Венесуелу в незаконному захопленні американських нафтових ресурсів

Китай публічно став на бік Венесуели після того, як США вирішили застосувати військово-морські заходи проти нафтових поставок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї висловив підтримку Венесуелі, виступивши проти одностороннього тиску і підтвердивши прихильність принципам суверенітету. Заяву було зроблено через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп віддав наказ блокувати нафтові танкери, посиливши тиск на південноамериканську країну.

Глава китайського МЗС у розмові з венесуельським міністром закордонних справ Іваном Гілом заявив, що Пекін виступає проти «одностороннього цькування» і підтримує держави в захисті їхньої національної гідності.

Ван Ї наголосив, що Венесуела має право розвивати взаємовигідне співробітництво з іншими країнами, а Пекін виходить із того, що міжнародне співтовариство загалом підтримує таку позицію. Китай, за його словами, продовжить відстоювати принципи невтручання і протидії одностороннім обмеженням.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо Венесуели, звинувативши країну у незаконному захопленні американських нафтових ресурсів та майна компаній США. Глава Білого дому підкреслив, що Сполучені Штати мають намір відновити контроль над своїми активами.

Згодом президент Венесуели Ніколас Мадуро виступив із різкою заявою у відповідь на слова Дональда Трампа про намір повернути «американські нафтові активи». За словами Мадуро, риторика Білого дому остаточно підтвердила справжні цілі Вашингтона – зміну влади та встановлення контролю над природними ресурсами країни.

Раніше військові сили Сполучених Штатів Америки здійснили перехоплення та конфіскацію нафтового танкера, який перебував під санкціями, поблизу узбережжя Венесуели.

Читайте також:

Теги: Китай Венесуела США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

The Times: США застерігають Європу від конфіскації російських активів
The Times: США застерігають Європу від конфіскації російських активів
Сьогодні, 01:29
США вивели низку російських банків із-під санкцій
США вивели низку російських банків із-під санкцій
Сьогодні, 00:29
Поліція біля кампусу Університету штату Кентуккі у Франкфорті
У США сталася стрілянина в студентському гуртожитку: є загиблий
10 грудня, 02:32
52-річний Жень зарізав трьох чоловіків ножем для фруктів
Китаєць влаштував різанину на пляжі через подряпину на авто
8 грудня, 14:50
Лівітт: Загалом, ми справді відчуваємо впевненість і маємо надію, що ця війна нарешті добіжить кінця
Білий дім оптимістично оцінює доопрацьований мирний план для України
1 грудня, 22:39
Марко Рубіо (у центрі) та Стів Віткофф (другий ліворуч) під час зустрічі з українською делегацією в Женеві, 23 листопада 2025 року
Рубіо, Віткофф і зять Трампа зустрінуться з делегацією України у Флориді – Reuters
29 листопада, 22:07
Під загрозою майже 200 тис. біженців, які прибули до Сполучених Штатів
Адміністрація Трампа перевірить всіх біженців, прийнятих за Байдена
25 листопада, 06:34
Сенатор Грем: Конгрес США має переглянути мирний план для України
Сенатор Грем: Конгрес США має переглянути мирний план для України
24 листопада, 02:57
Скорочення армії, відмова від Донбасу: американський журналіст розкрив мирний план США для України
Скорочення армії, відмова від Донбасу: американський журналіст розкрив мирний план США для України
19 листопада, 20:58

Політика

Китай став на бік Венесуели після погроз Трампа
Китай став на бік Венесуели після погроз Трампа
Президент Венесуели відреагував на погрози Трампа
Президент Венесуели відреагував на погрози Трампа
Туреччина готується повернути Росії системи С-400 заради американських винищувачів F-35
Туреччина готується повернути Росії системи С-400 заради американських винищувачів F-35
Дії Трампа надають Путіну сміливості: пояснення CNN
Дії Трампа надають Путіну сміливості: пояснення CNN
Reuters: Польща відновлює виробництво протипіхотних мін
Reuters: Польща відновлює виробництво протипіхотних мін
Росія шантажує Бельгію через передачу активів РФ Україні – The Guardian
Росія шантажує Бельгію через передачу активів РФ Україні – The Guardian

Новини

В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Сьогодні, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua