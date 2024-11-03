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Другий тур президентських виборів у Молдові визнано такими, що відбувся – ЦВК

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Другий тур президентських виборів у Молдові визнано такими, що відбувся – ЦВК
ЦВК Молдови визнала, що вибори відбулись
Фото: Суспільне Новини

ЦВК Молдови оголосило, що вибори в країні таки відбулись

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала другий тур президентських виборів 3 листопада таким, що відбувся. Про це повідомляє ЦВК.

Після закриття виборчих дільниць у Республіці Молдова проголосувати прийшли понад 54% виборців. Відповідно до закону, для визнання дійсним у другому турі має пройти не менше 1/5 виборців.

Чинна президентка Майя Санду звернулася до діаспори. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

До слова, олігарх-утікач Ілан Шор заявив про намір юридично оскаржувати підсумки референдуму про вступ Молдови до Євросоюзу і президентських виборів. За словами Шора, розвиток ситуації залежатиме від підсумків другого туру президентських виборів. Також опозиція може оскаржити підсумки президентських виборів через рішення влади Молдови відкрити тільки дві виборчі дільниці в Росії.

Як повідомлялося, Конституційний суд Молдови визнав законними результати референдуму про європейську інтеграцію.

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Теги: вибори Молдова Конституційний суд Майя Санду відео

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