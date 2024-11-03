Вибори у Молдові: Майя Санду звернулася до діаспори

«Дорогі молдавани з діаспори, спасибі вам за вашу виняткову мобілізацію! Ви – надзвичайна сила!»

Чинна президентка Майя Санду звернулася до діаспори. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

«Дорогі молдавани з діаспори, спасибі вам за вашу виняткову мобілізацію! Ви – надзвичайна сила!

Злодії бояться вас, тому вони розсилають неправдиві повідомлення про бомби на кількох виборчих дільницях.

Не бійтеся. Продовжуйте голосувати. Кожен чесний голос рятує Молдову!», – ідеться у зверненні.

Раніше поліція Молдови повідомила про мінування мосту, що з’єднує Придністров’я з рештою країни.

Також на виборах президента Молдови зафіксовано понад пів сотні порушень. За даними Центральної виборчої комісії, зафіксовано численні випадки перевезення виборців на виборчі дільниці у Росії, Білорусі, Азербайджані, Туреччині та на лівому березі Дністра.

Як відомо, 20 жовтня у Молдові пройшли вибори президента та референдум. Так, 21 жовтня Центральна виборча комісія Молдови підрахувала усі голоси виборців. Для визначення переможця на виборах президента знадобиться другий тур, оскільки жоден з 11 кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів.

У трійці лідерів опинилися президентка Молдови і кандидатка на новий термін Майя Санду (правляча партія «Дія і Солідарність») – 42.45% голосів, колишній генпрокурор (2019-2021 рр..) і парламентар Олександр Стояногло («Партія соціалістів») – 25.98%, Ренато Усатий («Наша Партія») – 13.79%. Другий тур виборів президента Молдови відбудеться в неділю, 3 листопада.

До слова, олігарх-утікач Ілан Шор заявив про намір юридично оскаржувати підсумки референдуму про вступ Молдови до Євросоюзу і президентських виборів. За словами Шора, розвиток ситуації залежатиме від підсумків другого туру президентських виборів. Також опозиція може оскаржити підсумки президентських виборів через рішення влади Молдови відкрити тільки дві виборчі дільниці в Росії.

Як повідомлялося, Конституційний суд Молдови визнав законними результати референдуму про європейську інтеграцію.