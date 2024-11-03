Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибори у Молдові: Майя Санду звернулася до діаспори

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вибори у Молдові: Майя Санду звернулася до діаспори
Санду закликала діаспорян голосувати на виборах
фото: скріншот із відео

«Дорогі молдавани з діаспори, спасибі вам за вашу виняткову мобілізацію! Ви – надзвичайна сила!»

Чинна президентка Майя Санду звернулася до діаспори. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

«Дорогі молдавани з діаспори, спасибі вам за вашу виняткову мобілізацію! Ви – надзвичайна сила!

Злодії бояться вас, тому вони розсилають неправдиві повідомлення про бомби на кількох виборчих дільницях.

Не бійтеся. Продовжуйте голосувати. Кожен чесний голос рятує Молдову!», – ідеться у зверненні.

Раніше поліція Молдови повідомила про мінування мосту, що з’єднує Придністров’я з рештою країни. 

Також на виборах президента Молдови зафіксовано понад пів сотні порушень. За даними Центральної виборчої комісії, зафіксовано численні випадки перевезення виборців на виборчі дільниці у Росії, Білорусі, Азербайджані, Туреччині та на лівому березі Дністра.

Як відомо, 20 жовтня у Молдові пройшли вибори президента та референдум. Так, 21 жовтня Центральна виборча комісія Молдови підрахувала усі голоси виборців. Для визначення переможця на виборах президента знадобиться другий тур, оскільки жоден з 11 кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів.

У трійці лідерів опинилися президентка Молдови і кандидатка на новий термін Майя Санду (правляча партія «Дія і Солідарність») – 42.45% голосів, колишній генпрокурор (2019-2021 рр..) і парламентар Олександр Стояногло («Партія соціалістів») – 25.98%, Ренато Усатий («Наша Партія») – 13.79%. Другий тур виборів президента Молдови відбудеться в неділю, 3 листопада.

До слова, олігарх-утікач Ілан Шор заявив про намір юридично оскаржувати підсумки референдуму про вступ Молдови до Євросоюзу і президентських виборів. За словами Шора, розвиток ситуації залежатиме від підсумків другого туру президентських виборів. Також опозиція може оскаржити підсумки президентських виборів через рішення влади Молдови відкрити тільки дві виборчі дільниці в Росії.

Як повідомлялося, Конституційний суд Молдови визнав законними результати референдуму про європейську інтеграцію.

Читайте також:

Теги: Генпрокурор Конституційний суд прокурор Facebook поліція Майя Санду відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крісло колісне, яке ветерани подарували Анатолію Підгорному
«Користуйтеся». Ветеран війни подарував крісло колісне інваліду – голові облради Черкас
1 листопада, 12:07
Сьогодні, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом
Візит Зеленського до Ісландії, протести у Грузії. Головне за 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
З початку 2024 року ФРН відмовила у в'їзді шести тисячам українців
Німеччина різко змінила політику в'їзду біженців з України – Bild
28 жовтня, 08:51
ЗСУ знищили багато техніки під Шахтарськом
Воїни 128 бригади показали, як відбивали наступ РФ біля Шахтарська
28 жовтня, 02:45
Міністр: Якщо в студентів під час навчання з'явиться ідея для стартапу, вони одразу на базі вишу зможуть почати її реалізовувати
Допомога у відкритті власної справи. Міносвіти визначило університети, де створять стартап-школи
25 жовтня, 17:45
Журналіст повідомляв, що прокурор Хмельницької області Олексій Олійник купив групу інвалідності
Купив інвалідність? Прокурор Хмельниччини відреагував на звинувачення журналіста
17 жовтня, 09:10
Правоохоронці опрацювали понад 2 тис. викликів про мінування адміністративних будівель
Повідомлення про масові замінування: поліція відзвітувала про результати перевірок
15 жовтня, 13:54
Агенту вдалося підпалити техніку, яка виконувала розвідувальні та патрульні завдання
Агент українського підпілля в армії РФ спалив броньовану розвідувально-дозорну машину
13 жовтня, 10:26
«Взяв гроші з тумбочки». Як мережа відреагувала на сімʼю корупціонерів з Хмельниччини
«Взяв гроші з тумбочки». Як мережа відреагувала на сімʼю корупціонерів з Хмельниччини
4 жовтня, 15:13

Політика

Вибори у Молдові: Майя Санду звернулася до діаспори
Вибори у Молдові: Майя Санду звернулася до діаспори
Поліція Молдови повідомила про мінування мосту, що з’єднує Придністров’я з рештою країни
Поліція Молдови повідомила про мінування мосту, що з’єднує Придністров’я з рештою країни
На виборах президента Молдови зафіксовано понад пів сотні порушень
На виборах президента Молдови зафіксовано понад пів сотні порушень
Чи пристане Путін на план Трампа щодо припинення війни: аналіз від WP
Чи пристане Путін на план Трампа щодо припинення війни: аналіз від WP
У другому турі виборів президента Молдови зафіксовано рекордну явку
У другому турі виборів президента Молдови зафіксовано рекордну явку
Військові в обмін на рис? Дипломат озвучив подробиці угоди між Кім Чен Ином і Путіним
Військові в обмін на рис? Дипломат озвучив подробиці угоди між Кім Чен Ином і Путіним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
35K
Одіозний ексвоєнком Борисов, сидячи у СІЗО, оформляв собі інвалідність. Чим це закінчилося?
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2024
5741
Лавров заявив, що Росія може захопити ще більше територій України
5632
Прогноз магнітних бур на 3-5 листопада: якою буде сонячна активність
5137
В одному з українських міст випав перший сніг

Новини

У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 07:07
Тривога у Києві тривала майже всю ніч
Сьогодні, 06:38
Заморозки, але без опадів: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 06:00
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві повітряна тривога тривала понад п'ять годин
Вчора, 10:06
Зеленський повідомив про війська КНДР біля кордону, у Києві трапилась пожежа через атаку БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua