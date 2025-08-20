Суд Молдови поставив на паузу діяльність чотирьох проросійських партій

Під заборону потрапили партії «Відродження», «Шанс», «Альтернативна сила порятунку Молдови» та «Перемога»

У Молдові суд тимчасово обмежив діяльність чотирьох проросійських партій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

Апеляційна палата Кишинева ухвалила рішення тимчасово обмежити діяльність чотирьох політичних партій, пов’язаних з олігархом-утікачем Іланом Шором.

Під заборону потрапили партії «Відродження», «Шанс», «Альтернативна сила порятунку Молдови» та «Перемога».

Рішення діятиме до завершення розгляду позову Міністерства юстиції. Відомство вимагає ліквідації цих партій, вважаючи їх правонаступниками забороненої партії «Шор».

Позов було подано 11 серпня після висновку Центральної виборчої комісії, яка вказала, що зазначені політсили фактично продовжують діяльність структури Шора.

Нагадаємо, що 19 червня 2023 року Конституційний суд Молдови визнав партію «Шор» неконституційною.

До слова, у Молдові чотири проросійські партії вирішили об'єднатися у єдиний блок для участі у парламентських виборах.

План оголосили керівники політсил соціалістів, комуністів, «Серце Молдови» та «Майбутнє Молдови» Ігор Додон, Володимир Воронін, Ірина Влах і Василе Тарлев. Лідерка «Серця Молдови» заявила, що у майбутньому парламенті члени блоку не будуть вступати в коаліцію з партією влади Дія і солідарність (PAS), до якої належить президентка Мая Санду.

Також ми писали, що Центральна виборча комісія Молдови відмовила у реєстрації на парламентських виборах проросійському блоку «Перемога», який очолює олігарх-утікач Ілан Шор.

Парламентські вибори у Молдові повинні відбутися 28 вересня 2025 року. 11 липня сплив мандат чинного парламенту країни.