Головна Світ Політика
search button user button menu button

Суд Молдови поставив на паузу діяльність чотирьох проросійських партій

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Суд Молдови поставив на паузу діяльність чотирьох проросійських партій
Суд у Молдові тимчасово обмежив діяльність чотирьох проросійських партій
фото з відкритих джерел

Під заборону потрапили партії «Відродження», «Шанс», «Альтернативна сила порятунку Молдови» та «Перемога»

У Молдові суд тимчасово обмежив діяльність чотирьох проросійських партій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

Апеляційна палата Кишинева ухвалила рішення тимчасово обмежити діяльність чотирьох політичних партій, пов’язаних з олігархом-утікачем Іланом Шором.

Під заборону потрапили партії «Відродження», «Шанс», «Альтернативна сила порятунку Молдови» та «Перемога».

Рішення діятиме до завершення розгляду позову Міністерства юстиції. Відомство вимагає ліквідації цих партій, вважаючи їх правонаступниками забороненої партії «Шор».

Позов було подано 11 серпня після висновку Центральної виборчої комісії, яка вказала, що зазначені політсили фактично продовжують діяльність структури Шора.

Нагадаємо, що 19 червня 2023 року Конституційний суд Молдови визнав партію «Шор» неконституційною.

До слова, у Молдові чотири проросійські партії вирішили об'єднатися у єдиний блок для участі у парламентських виборах. 

План оголосили керівники політсил соціалістів, комуністів, «Серце Молдови» та «Майбутнє Молдови» Ігор Додон, Володимир Воронін, Ірина Влах і Василе Тарлев. Лідерка «Серця Молдови» заявила, що у майбутньому парламенті члени блоку не будуть вступати в коаліцію з партією влади Дія і солідарність (PAS), до якої належить президентка Мая Санду.

Також ми писали, що Центральна виборча комісія Молдови відмовила у реєстрації на парламентських виборах проросійському блоку «Перемога», який очолює олігарх-утікач Ілан Шор.

Парламентські вибори у Молдові повинні відбутися 28 вересня 2025 року. 11 липня сплив мандат чинного парламенту країни.

Читайте також:

Теги: Молдова суд партії обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Частина корупційних справ закриваються за рішенням суду через передачу особи на поруки, смерть, амністію, примирення чи недоведеність злочину
Корупціонери можуть спати спокійно? Тисячі проваджень не доходять до суду: шокуюча статистика
Вчора, 21:41
Федеральний апеляційний суд скасував судову заборону, яка зобов’язувала Державний департамент США продовжувати здійснювати виплати іноземної допомоги
Зупинка американської допомоги закордон: суд визнав законним рішення Трампа
14 серпня, 07:34
Константінос Ефстатіу (ліворуч) та лорд Моріс Глазман
Справа екснардепа Грановського. Засідання Апеляційної палати ВАКС відвідали парламентарі Британії та Кіпру
9 серпня, 22:29
Найбільше рішень про зупинення справ через мобілізацію було ухвалено на Київщині
Понад 7 тис. кримінальних справ призупинено через мобілізацію: названо області-лідери
8 серпня, 09:32
Лідер угруповання, 36-річний українець, проживав на території Республіки Молдова
Українець створив схему фейкового пригону авто з-за кордону: збитки перевищили 2 млн грн
7 серпня, 11:19
«Наш край» знову в сідлі. Чому Верховний Суд зняв заборону з партії Деркача та Сальдо?
«Наш край» знову в сідлі. Чому Верховний Суд зняв заборону з партії Деркача та Сальдо? Право
6 серпня, 08:00
Ваврищук: Я мабуть би був щасливий і радий, якби дійсно цей об’єкт був у комунальній власності міста, але це неможливо
Син ексголови МСЕК Крупи будує ресторан у центрі Хмельницького
1 серпня, 17:27
За словами Санду, Москва намагається підірвати суверенітет Молдови та її європейське майбутнє
Президентка Молдови звинуватила РФ у безпрецедентному втручанні у вибори
30 липня, 14:36
Прикордонник проґавив ухилянта на Вінниччині: що вирішив суд
Прикордонник проґавив ухилянта на Вінниччині: що вирішив суд
27 липня, 04:48

Політика

США та Європа почали планувати гарантії безпеки для України після війни – Reuters
США та Європа почали планувати гарантії безпеки для України після війни – Reuters
Суд Молдови поставив на паузу діяльність чотирьох проросійських партій
Суд Молдови поставив на паузу діяльність чотирьох проросійських партій
Який сценарій пише Кремль для майбутніх переговорів? Версія The Guardian
Який сценарій пише Кремль для майбутніх переговорів? Версія The Guardian
Рубіо розповів про ставлення США до кремлівської версії «першопричин війни»
Рубіо розповів про ставлення США до кремлівської версії «першопричин війни»
Трамп видав урок з географії: Крим розміром із Техас, який омивається океаном
Трамп видав урок з географії: Крим розміром із Техас, який омивається океаном
Зустріч Зеленського з Путіним: президент США висловив свою позицію
Зустріч Зеленського з Путіним: президент США висловив свою позицію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2025
8076
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
2050
Втрати ворога станом на 19 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
1629
Чотири «дякую» за 10 секунд. Як Зеленський і союзники України зачаровували Трампа
1595
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua