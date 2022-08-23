Похорон пропагандистки Дугіної. Фоторепортаж із Москви

Дар’я Дугіна загинула в ніч на 21 серпня внаслідок вибуху її автомобіля

У Москві, у телецентрі «Останкіно» відбувається церемонія прощання з російською пропагандисткою, донькою ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна, Дар'єю Дугіною. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Журналісти повідомляють, що ще до початку церемонії прощання біля телецентру уже зібралося багато людей. Охочі потрапити на церемонію були змушені проходити жорсткий контроль – було встановлено рамки металошукачів, на місці працювало багато поліцейських, озброєних автоматами. На вході перевіряли вміст сумок.

Зал, де відбувається церемонія прощання затягнутий чорною тканиною, на п'єдесталі стоїть дубова труна. Кришка відкрита, однак на оприлюднених фото на відео не видно покійної. У залі багато фотографій Дар’ї Дугіної та квітів. Поруч із труною сидять батьки Дар’ї Дугіної.

Під час заходу слово дали батькові покійного. Він розповів, що хотів виховати доньку так, якою бачив ідеал людини. За його словами, дитинство Дарія провела у православних таборах, а першими її словами «Росія, наш народ і наша імперія».

Дугін каже, що перед самою смертю, на фестивалі «Традиція», Дарія говорила, що почувається воїном, героєм. Дугін переконаний, що «її життя було осмисленим».

Місце похорону наразі не оголошують. ЗМІ припускають, що пропагандистку поховають у Підмосков’ї.

Нагадаємо, У ніч з 20 на 21 серпня під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Спецслужби РФ звинуватили українку у причетності до загибелі доньки роспропагандиста, але прокололися.

Як відомо, Дар’я Дугіна писала для російських пропагандистських медіа RT та «Царьград». Також вона є однією з авторів «Книги Z» про російське вторгнення в Україну.