Україна у 2022 році вела таємні переговори з РФ: Умєров розповів деталі

У результаті таємних переговорів українська та російська сторони досягли згоди щодо гуманітарного коридору

Між Україною та Росією відбулися таємні переговори після початку повномасштабної війни. Вони, зокрема, стосувалися зернової угоди. Про це в інтерв'ю The Washington Post заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами Умєрова, в результаті переговорів сторони досягли згоди щодо гуманітарного коридору. Це дозволило вивезти з окупованих Росією українських територій близько 400 тис. людей.

Також у результаті такого непрямого діалогу Україна та Росія погодили обмін військовополоненими, політв'язнями та пораненими солдатами. Як розповів міністр оборони України, підсумком таких переговорів стала і зернова угода, яка дозволила експортувати українське зерно Чорним морем і згодом була порушена Росією.

Умєров запевнив, що США «завжди були в курсі» цих контактів, оскільки Україна постійно проводила консультації по усіх напрямках.

Нагадаємо, Україна готова до переговорів з російськими загарбниками щодо завершення війни.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ РФ заперечило інформацію американського видання Washington Post про те, що військова операція України в Курській області нібито зірвала таємні переговори між країнами.

До слова, останнім часом почали частіше лунати заяви стосовно можливих переговорів між Україною та РФ. Зокрема, цього літа у Швейцарії навіть відбувся мирний саміт стосовно війни в України. Президент Володимир Зеленський пояснив виданню The New Yorker, чому став більш відкритим у цьому питанні.