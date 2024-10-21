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Україна у 2022 році вела таємні переговори з РФ: Умєров розповів деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна у 2022 році вела таємні переговори з РФ: Умєров розповів деталі
За словами Умєрова, внаслідок переговорів з'явилася зернова угода, яка дозволила експортувати українське зерно Чорним морем
фото: mil.gov.ua/Міноборони

У результаті таємних переговорів українська та російська сторони досягли згоди щодо гуманітарного коридору

Між Україною та Росією відбулися таємні переговори після початку повномасштабної війни. Вони, зокрема, стосувалися зернової угоди. Про це в інтерв'ю The Washington Post заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами Умєрова, в результаті переговорів сторони досягли згоди щодо гуманітарного коридору. Це дозволило вивезти з окупованих Росією українських територій близько 400 тис. людей.

Також у результаті такого непрямого діалогу Україна та Росія погодили обмін військовополоненими, політв'язнями та пораненими солдатами. Як розповів міністр оборони України, підсумком таких переговорів стала і зернова угода, яка дозволила експортувати українське зерно Чорним морем і згодом була порушена Росією.

Умєров запевнив, що США «завжди були в курсі» цих контактів, оскільки Україна постійно проводила консультації по усіх напрямках.

Нагадаємо, Україна готова до переговорів з російськими загарбниками щодо завершення війни.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ РФ заперечило інформацію американського видання Washington Post про те, що військова операція України в Курській області нібито зірвала таємні переговори між країнами.

До слова, останнім часом почали частіше лунати заяви стосовно можливих переговорів між Україною та РФ. Зокрема, цього літа у Швейцарії навіть відбувся мирний саміт стосовно війни в України. Президент Володимир Зеленський пояснив виданню The New Yorker, чому став більш відкритим у цьому питанні.

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Теги: Рустем Умєров війна росія міністр Міноборони

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