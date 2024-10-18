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Глава Пентагону високо оцінив далекобійні дрони України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Глава Пентагону високо оцінив далекобійні дрони України
Остін також підкреслив, що як Україна буде використовувати такий потенціал, – вирішувати лише їй
фото з відкритих джерел

Остін звернув увагу на те, що Україна може сама виробляти такі безпілотники, а також швидко розширити виробництво

Українські далекобійні безпілотники є ефективним та точним озброєнням. Також їх перевагою є низька вартість порівняно з ракетами.  Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра оборони США Ллойда Остіна.

Він зазначив, що Україна «з великим успіхом» використовує свої далекобійні безпілотники для завдання ударів. Зокрема, українські захисники нещодавно змогли атакувати склади з боєприпасами стратегічного рівня, «що вплинуло на поле бою».

Остін звернув увагу на те, що Україна може сама виробляти такі безпілотники, а також швидко розширити виробництво.

«Дрони довели свою ефективність і точність. Якщо врахувати той факт, що одна ракета з точним наведенням коштує в деяких випадках близько мільйона доларів, а ці безпілотники вони можуть виробляти у величезних кількостях за меншу вартість. Тож якщо подивитися на баланс та ефект, який створюється на полі бою, я думаю, що це чудовий потенціал», – уточнив міністр.

Остін також підкреслив, що як Україна буде використовувати такий потенціал, – вирішувати лише їй. 

Нагадаємо, Російська Федерація передислокувала авіацію, яку застосовує для ударів авіаційними бомбами за межі радіусу удару Atacms. США зосереджені на допомозі Україні бути більш ефективною. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час прес-конференції за підстумками «Рамштайну» у п'ятницю, 6 вересня.Остін зауважив, що жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни. Саме тому варто сконцентруватись на тому, допомогти Україні бути успішною, щоб вона захистила свою територію.

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Теги: міністр НАТО Україна ракета дрон Ллойд Остін

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