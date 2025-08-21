Головна Світ Політика
Енергоблок однієї з російських АЕС зупинив роботу після атаки безпілотника

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Енергоблок однієї з російських АЕС зупинив роботу після атаки безпілотника
Директор Нововоронезької АЕС заперечив прямий зв’язок між атакою та аварійною зупинкою енергоблока
фото з відкритих джерел

Інцидент стався після нічної атаки українських безпілотників на Воронезьку область

Енергоблок №7 Нововоронезької атомної електростанції тимчасово відключився від мережі нібито внаслідок спрацювання автоматики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

За словами фахівців, порушень умов безпечної експлуатації не зафіксовано, а зупинка блоку відбулася «у штатному режимі». Зараз продовжують працювати енергоблоки №4, 5 і 6, а радіаційний фон у районі станції залишається у нормі.

Інцидент стався після нічної атаки українських безпілотників на Воронезьку область. Губернатор регіону Олександр Гусєв повідомив, що один із дронів пошкодив «об’єкт енергетики», через що без світла залишилися кілька населених пунктів, а також було затримано близько двох десятків потягів.

Водночас директор Нововоронезької АЕС Володимир Поваров заперечив прямий зв’язок між атакою та аварійною зупинкою енергоблока. За його словами, спрацювання автоматики викликав «дефект електричних систем генератора». «Станом на 11:30 дефект ліквідовано, турбіна перебуває на холостому ходу. Сьогодні, 21 серпня, блок готується до повторного підключення в мережу», – заявив він.

Нововоронезька АЕС розташована на березі річки Дон за 45 км на південь від Воронежа та є найбільшим постачальником електроенергії у регіоні. Із семи збудованих енергоблоків нині працюють лише чотири. Зупинений блок було введено в експлуатацію у жовтні 2019 року.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки по Запоріжжю 10 серпня під удар потрапив зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС. Ніхто з працівників не постраждав, але будівля офісу зазнала часткових руйнувань.

Як повідомлялося, постачання води для охолодження реакторів окупованої росіянами Запорізької АЕС ускладнено. Протягом останніх тижнів співробітники МАГАТЕ продовжували стежити за системами охолодження води на майданчику ЗАЕС. Шість реакторів станції перебувають у стані холодної зупинки з весни 2024 року, але потребують води для охолоджування систем безпеки, активної зони реакторів і басейнів відпрацьованого палива.

До слова, МАГАТЕ в ході обговорень з окупаційною адміністрацією та Ростехнаглядом дійшли згоди, що запуск енергоблоків на Запорізькій АЕС є неможливим, доки війна загрожує ядерній безпеці на об’єкті.

Теги: АЕС росія безпілотник

