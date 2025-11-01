Атака на Полтавщину: рятувальники ліквідували пожежу на газовидобувному об'єкті

На щастя, інформації про постраждалих внаслідок атаки не надходило

На Полтавщині вночі 1 листопада внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території одного з об’єктів газовидобувної галузі в Полтавському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС у Полтавській області.

За даними ДСНС, займання вдалося повністю ліквідувати.

фото: ДСНС Полтавщини

«До ліквідації займання було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники. Пожежу повністю ліквідовано о 06:02», – йдеться у повідомленні відомства.

На щастя, інформації про постраждалих внаслідок атаки не надходило.

Рятувальники продовжують працювати у посиленому режимі для оперативного реагування на наслідки ворожих обстрілів.

Нагадаємо, у ніч на 1 листопада російська терористична армія вдарила безпілотниками по центральній площі Новгород-Сіверського на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, передає «Главком».

Селіверстов повідомив, що окупанти атакували Новгород-Сіверський двома ударними дронами. Сталося влучання в центрі міста по центральній площі.