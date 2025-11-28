Головна Світ Політика
У Румунії міністр оборони подав у відставку через фальшивий диплом

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
У Румунії міністр оборони подав у відставку через фальшивий диплом
Румунський міністр оборони залишає посаду після викриття неправдивих даних про освіту в офіційному резюме
фото: Іонут Мостяну

Моштяну заявив, що йде у відставку з чистим сумлінням і вважає це кроком на благо країни

Міністр оборони Румунії Іонуц Моштяну оголосив про відставку після викриття неправдивих даних у його резюме. Про це повідомив Моштян на своїй сторінці у Facebook.

Скандал щодо посадовця розгорівся після того, як журналісти з’ясували, що міністр оборони вказав у своєму першому офіційному резюме, що закінчив Атенеумський університет Бухареста, хоча він ніколи там не навчався. Моштяну заявив, що це була ненавмисна помилка.

«Румунія і Європа знаходяться під натиском Росії. Наша національна безпека повинна бути захищена за будь-яку ціну. Я не хочу, щоб дискусії про мою освіту і помилки, які я зробив багато років тому, відволікали тих, хто зараз керує країною, від їхнього важкого завдання», – написав Моштяну.

Моштяну визнав помилку та заявив, що не хоче відволікати керівництво країни від питань національної безпеки, особливо в умовах тиску з боку Росії.

«У резюме, складеному в 2016 році на швидку руку за зразком з інтернету, залишилася помилка, яка, визнаю, мене бентежить. Тоді я не приділив достатньо уваги цим деталям. За це прошу вибачення», – зазначив міністр оборони.

«Я зробив цей крок з чистим сумлінням людини, яка любить країну, якій служить», – додав Моштяну.

Міністр оборони Франції Бруно Ле Мер, який пробув на посаді один день, подав у відставку. Бруно Ле Мер пояснив своє рішення тим, що його призначення викликало реакції, які заважали роботі державних інституцій. Президент Франції Еммануель Макрон прийняв його відставку.

