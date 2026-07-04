У Санкт-Петербурзі дрони вдарили по одному з найбільших нафтотерміналів Балтики

Це вже не перша атака на об'єкт – раніше термінал уражали в день Петербурзького форуму

У порту російського Санкт-Петербурга зафіксували масштабні влучання – горить нафтовий термінал. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.

Що відомо

За даними каналу, у місті пролунала серія потужних влучань по території порту, після чого спалахнула масштабна пожежа саме на нафтовому терміналі. Деталі щодо масштабів пошкоджень наразі уточнюються.

Попередньо, влучання дісталися і Кронштадта, де пришвартовані військові кораблі – деталі щодо цього також очікуються, повідомляє моніторинговий канал Exile +. Також було успішно уражено порт "Висоцк" - один із ключових російських портів у східній частині Балтійського моря.

Що це за термінал і чому він важливий

Йдеться про АТ «Петербурзький нафтовий термінал» (ПНТ) – один із найбільших об'єктів перевалки нафтопродуктів на північному заході Росії та найбільший портовий оператор Великого порту Санкт-Петербурга. Комплекс розташований на площі 37 гектарів, де розміщено понад 20 резервуарів для зберігання світлих і темних нафтопродуктів загальним об'ємом близько 324 тисяч кубічних метрів.

Пропускна спроможність терміналу оцінюється у 12,5 млн тонн нафтопродуктів на рік – тут переробляють мазут, дизельне паливо та авіаційний гас. Пальне надходить залізничним, автомобільним і річковим транспортом, а потім відвантажується морськими танкерами на експорт. Об'єкт розташований приблизно за 1100 кілометрів від українського кордону.

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Не перша атака

Це вже не перша спроба уразити ПНТ. У ніч на 18 січня 2024 року дрон уже цілився в термінал, але тоді протиповітряна оборона перехопила безпілотник, і пожежі не виникло. Власник підприємства тоді назвав той удар спробою уникнення «жахливої катастрофи» для екології Балтики.

Найбільш резонансною стала атака 3 червня 2026 року – саме в день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, де мав виступати Володимир Путін. Тоді, за словами командувача Сил безпілотних систем Роберта «Мадяра» Бровді, удар по ПНТ став 20-м успішним ураженням подібного об'єкта за 33 доби – у період з 1 травня по 3 червня. Того ж дня безпілотники також уразили ракетний корвет «Бойкий» у Кронштадті, а аеропорт Пулково затримав виліт майже 30 рейсів через масштабну атаку БпЛА.

Цікавий факт

Санкт-Петербург – рідне місто Володимира Путіна: саме тут він народився, навчався на юридичному факультеті університету та розпочинав кар'єру в КДБ. Символічно, що саме об'єкти в цьому місті – від нафтового терміналу до економічного форуму, який Путін особисто відкриває щороку, – регулярно опиняються під ударами українських дронів.

Нагадаємо, атака на ПНТ 3 червня стала частиною послідовної кампанії Сил оборони проти нафтоекспортної інфраструктури Росії. Лише на Балтиці українські підрозділи вже кілька разів вражали й нафтовий порт Приморськ – найбільший нафтоналивний хаб Росії в регіоні.