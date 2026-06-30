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Віталій Шапран Економічний експерт

Падіння цін на нафту штовхає Росію до економічної катастрофи

glavcom.ua
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Свято для російських нафтових компаній завершилось
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Нафта більше не врятує Росію від катастрофічного сценарію

Росіяни догрались: нафта Urals в російських портах знову по 50 доларів і падає.

Після анонсу угоди між США та Іраном російська нафта в портах почала торгуватись на рівні 50 доларів і нижче. Дисконт російської Urals до марки Brent складав 22 долари, як це приблизно було до початку операції США в Ірані.

По факту, ціни повернулись на довоєнний рівень, а от ціна фрахту – ні. Якщо в січні-лютому росіяни могли вивозити нафту за 10-12 доларів за барель, то зараз ціна виросла до 17 доларів.

Свято для російських нафтових компаній завершилось, а от російський Мінфін так і не встиг поправити бюджетне здоров’я. Нагадаю, що в бюджет 2026 року росіяни закладали нафту по 59 доларів.

Такий стан справ вказує на те, що Україні та її партнерам потрібно міняти умови, які висунуті до Путіна. Тепер мова має йти вже не про замороження лінії фронту, а про повернення РФ до кордонів 1991 року, оскільки РФ повертається до бюджетної кризи з перспективою напіврозпад федерації. Такими є нові економічні реалії «на землі».

Звісно, є питання щодо стійкості миру в Ірані. Скоріш за все, РФ спробує дестабілізувати ситуацію. Це відчувається по діях Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), який починає публічно диктувати з цивільною владою Ірану.

Але шанси на короткостроковий мир (до пів року) в Ірану непогані, при чому обстріли між США та Іраном можуть періодично поновлюватись, а от Ормузька протока має бути відкритою.

Справа в тому, що країни Близького Сходу втомились від війни і «хочуть їсти». На минулому тижні Ірак публічно заявив, що якщо ОПЕК не підвищить йому квоту, то він приєднається до ОАЕ і вийде з ОПЕК.

За таких умов, коли на Близькому Сході є купа «зголоднілих урядів», на світовому ринку нафти все більше зростає ймовірність того, що з часом ми побачимо нафту по 30 доларів. А це вже катастрофічний сценарій для РФ.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: нафта росія санкції бюджет Іран

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Віталій Шапран

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