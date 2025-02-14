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У Кривому Розі чоловік зарізав родича під час конфлікту

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У Кривому Розі чоловік зарізав родича під час конфлікту
Тіло чоловіка знайшли у квартирі
фото: Укрінформ

Зловмисник наніс смертельні ножові поранення 61- річному чоловікові у шию та пішов з квартири

У Кривому Розі чоловіка вбив родича, який прийшов до нього у гості. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Днями в одній із квартир у Покровському районі Кривого Рогу знайшли тіло. Слідство встановило, що вбитий 61-річний чоловік покликав до себе 60-річного родича, який під час конфлікту завдав декілька ножових поранень у шию.

Зловмисник після скоєного просто пішов з квартири. Його затримали та повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Львівській області 50-річна жінка під час святкового застілля вбила іноземця. Трагедія трапилася в одному із сіл Яворівського району. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

«11 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку одного з сіл Яворівського району виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Яворівського районного відділу поліції, а також спеціалісти-криміналісти поліції Львівщини. На тілі загиблого, 41-річного іноземця, який тимчасово проживав на Львівщині, експерти виявили численні тілесні ушкодження», – йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що між підозрюваною та загиблим виник конфлікт під час розпивання спиртних напоїв.

Раніше повідомлялося, що столичні правоохоронці затримали чоловіка, який під час побутового конфлікту до смерті забив свою 72-річну матір.

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Теги: поліція вбивство конфлікт Дніпропетровщина Кривий Ріг слідство

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