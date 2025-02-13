Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Бельгія скасовує всі авіарейси на 13 лютого

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Бельгія скасовує всі авіарейси на 13 лютого
Страйк диспетчерів розпочнеться вранці о 7:45 за Києвом
фото: Air Belgium

Авіадиспетчери планують приєднатися до загальнонаціонального страйку проти нового уряду Бельгії

У четвер, 13 лютого, усі комерційні рейси до Бельгії та з Бельгії будуть скасовані. Про це пише Politico.

Причина: авіадиспетчери планують приєднатися до загальнонаціонального страйку проти нового уряду.

Зазначається, що страйк диспетчерів розпочнеться вранці о 6:45 (7:45 за Києвом) і триватиме до 22:15 вечора (23:15 за Києвом), зупинивши весь повітряний рух нижче 7,5 км в аеропортах Брюсселя, Шарлеруа, Льєжа, Антверпена та Остенде.

Пізніше профспілка ACV Transcom оголосила, що авіадиспетчери також протестуватимуть на знак солідарності з іншими працівниками, які найбільше постраждали від нового плану бельгійського уряду зі скорочення видатків на громадські послуги, включно з пенсійною реформою.

Нагадаємо, національний страйк проти скорочення пенсій та соціальних виплат на 3 млрд євро у Бельгії відбувся ще у січні. Тоді протестували вчителі, працівники громадського транспорту, залізниць та аеропортів, зокрема, співробітники служб безпеки та вантажників, а також тюремні наглядачі, листоноші, пожежники та комунальники.

Міський транспорт практично не працював, з кожних трьох міжміських поїздів і автобусів на рейси виходив тільки один, близько 70% авіарейсів були скасовані.

Читайте також:

Теги: Бельгія транспорт профспілка протест страйк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Протест почнеться, коли Росія розгромно програє війну»
Лише український прапор у Севастополі, або Що зможе змінити Росію
16 сiчня, 14:51
Наступні антиурядові акції відбудуться на початку лютого
У Словаччині тривають протести проти уряду Фіцо (фото, відео)
24 сiчня, 19:44
Протестувальники у Братиславі вимагають відставки Фіцо
Фіцо заявив, що третина протестувальників у Словаччині – українці
25 сiчня, 23:39
Робітники промислових підприємств Фінляндії розпочали масові страйки
Промислові підприємства зупинились: Фінляндія потерпає від страйків працівників
27 сiчня, 20:37
Мілош Вучевич вважає, що до організації протестів у Сербії причетний «хтось з-за кордону»
Прем'єр Сербії йде у відставку на тлі масових протестів
28 сiчня, 13:13
Тисячі жителів Белграда приєдналися до протестів разом із деякими фермерами, які привезли свої трактори до столиц
Масові протести в Сербії: студенти і фермери заблокували автомагістраль
27 сiчня, 22:29
Михеїл Кавелашвілі (ліворуч по центру) поруч з чиновниками МВС та прем'єром Грузії
Кавелашвілі нагородив силовиків за придушення протестів у Грузії
30 сiчня, 14:09
Також Фіцо стверджує, що ініціатива «Мир для України» надсилала гроші «Грузинському легіону»
Фіцо заявив, що «Грузинський легіон» контролюється українською контррозвідкою
31 сiчня, 23:09
Протестувальники вважають, що керівництво країни готує вихід Словаччини з Європейського Союзу і НАТО
У Словаччині розпочалися протести проти уряду Фіцо (фото)
7 лютого, 20:05

Соціум

Бельгія скасовує всі авіарейси на 13 лютого
Бельгія скасовує всі авіарейси на 13 лютого
«Ми любимо нашого президента». Росіяни, яких евакуювали в Україну, розповіли про удар по інтернату в Суджі
«Ми любимо нашого президента». Росіяни, яких евакуювали в Україну, розповіли про удар по інтернату в Суджі
Німецький суд ухвалив екстрадицію українця, який не хотів повертатися через мобілізацію
Німецький суд ухвалив екстрадицію українця, який не хотів повертатися через мобілізацію
Білий дім обмежує журналістів у доступі до брифінгів. Причина – у новій назві Мексиканської затоки
Білий дім обмежує журналістів у доступі до брифінгів. Причина – у новій назві Мексиканської затоки
У Молдові біля кордону з Україною знайдено дрон
У Молдові біля кордону з Україною знайдено дрон
Головні рабини Одеси та Росії порідняться
Головні рабини Одеси та Росії порідняться

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 лютого: ситуація на фронті
96K
Крупі набридло сидіти у СІЗО. Адвокати запропонували суду угоду
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 лютого 2025
40K
Зеленський про початок великої війни: Всередині Офісу президента загинули люди, мене хотіли вбити
21K
Сили спеціальних операцій ЗСУ звернулися з закликом до українців
8100
Експерт назвав секрет вживання кави, який допоможе жити довше

Новини

13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 21:28
Спецоперація СБУ, розмова Трампа із Зеленським та Путіним. Головне за 12 лютого
Вчора, 21:05
У Києві внаслідок російської атаки є влучання уламків та пожежі (оновлено)
Вчора, 05:16
У Києві пролунала серія вибухів
Вчора, 04:48
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:35

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua