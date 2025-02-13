Бельгія скасовує всі авіарейси на 13 лютого

Авіадиспетчери планують приєднатися до загальнонаціонального страйку проти нового уряду Бельгії

У четвер, 13 лютого, усі комерційні рейси до Бельгії та з Бельгії будуть скасовані. Про це пише Politico.

Причина: авіадиспетчери планують приєднатися до загальнонаціонального страйку проти нового уряду.

Зазначається, що страйк диспетчерів розпочнеться вранці о 6:45 (7:45 за Києвом) і триватиме до 22:15 вечора (23:15 за Києвом), зупинивши весь повітряний рух нижче 7,5 км в аеропортах Брюсселя, Шарлеруа, Льєжа, Антверпена та Остенде.

Пізніше профспілка ACV Transcom оголосила, що авіадиспетчери також протестуватимуть на знак солідарності з іншими працівниками, які найбільше постраждали від нового плану бельгійського уряду зі скорочення видатків на громадські послуги, включно з пенсійною реформою.

Нагадаємо, національний страйк проти скорочення пенсій та соціальних виплат на 3 млрд євро у Бельгії відбувся ще у січні. Тоді протестували вчителі, працівники громадського транспорту, залізниць та аеропортів, зокрема, співробітники служб безпеки та вантажників, а також тюремні наглядачі, листоноші, пожежники та комунальники.

Міський транспорт практично не працював, з кожних трьох міжміських поїздів і автобусів на рейси виходив тільки один, близько 70% авіарейсів були скасовані.