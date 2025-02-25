У Польщі жінка викликала швидку пам’ятнику

Жителька Варшави побачили «чоловіка», який не рухається, та викликала йому допомогу

У Польщі у Варшаві жінка викликала швидку допомогу, прийнявши пам'ятник «Бездомному Ісусу» за людину, що потребує допомоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Warsaw.pl.

Жителька Варшави йшла вулицею та побачила чоловіка, вкритого ковдрою, на лавці. Вона якийсь час спостерігала за ним та помітила, що він не рухається. Побоюючись за життя людини, жінка викликала медиків.

На місце події прибули поліція та медики, але з'ясувалося, що «постраждалим» був пам’ятник «Бездомному Ісусу». Рятувальники не засудили жінку, а навпаки, похвалили за уважність, та підкреслили, що це краще, ніж байдужість.

Нагадаємо, у Римі ухвалили рішення про виселення 47-річного українця Івана Гайдичука, якого місцеві жителі прозвали «людиною-деревом». Про це повідомляє RomaToday.

Чоловік блукав вулицями міста у брудному та подертому одязі, прикрашаючи себе гілками, та неодноразово докучав перехожим. Через численні скарги влада заборонила йому перебувати в столиці Італії. У разі порушення цього рішення йому загрожує ув’язнення.

Гайдичук неодноразово проявляв агресію. Минулого червня він погрожував жінці з дитиною, а влітку трощив автомобілі та напав на відвідувачок бару. Його поведінка стала серйозною загрозою для мешканців району Балдуїна, які й дали йому незвичне прізвисько.

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Інцидент стався, коли члени екіпажу почули нявкання під час передпольотної перевірки. Згодом вони знайшли чотирилапого в передньому відсіку електрообладнання літака Boeing 737.