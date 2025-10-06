У Сирії завершились перші вибори після повалення режиму Асада

Президент Сирії вимагатиме від новообраного парламенту швидких законотворчих рішень

У Сирії відбулися перші вибори після повалення режиму Башара Асада у грудні 2024 року. Громадяни обирали дві третини з 210 депутатів парламенту, зокрема одну третю депутатів особисто призначить тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Вибори проводилися непрямим голосуванням – 6 тис. виборців з колегії голосували за кандидатів у парламент Сирії, які мали б представляти усі 14 провінцій країни. Колегію виборців призначив тимчасовий президент країни. Також окремий комітет президента обрав 1570 кандидатів у парламент.

Влада обрала непрямі вибори через те, що у неї відсутня точна інформація про кількість населення у Сирії, а також кількість сирійців поза країною, які знаходяться у статусі біженців чи мають право на проживання в інших країнах. У трьох провінціях вибори скасували через нестабільні обставини, тому 19 місць у парламенті залишаться вакантними.

Президент Сирії Ахмед аш-Шараа заявив, що вимагатиме від новообраного парламенту швидких законотворчих рішень, особливо прийняття нової конституції країни. «У Сирії є багато невирішених питань, які нам потрібно вирішити, тому ми зробили все можливе, щоб якомога швидше знайти можливість заповнити цю прогалину», – сказав він.

Як відомо, 29 січня цього року лідера Сирії Ахмеда аль-Шараа було оголошено президентом на час перехідного періоду, чинний парламент країни розпустили. Ахмед аль-Шараа наголошував, що пріоритетом буде заповнення вакууму в уряді легітимним і законним шляхом.