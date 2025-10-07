Словаччина пропонує обговорити 19-й пакет санкцій проти Росії на рівні лідерів – ЗМІ

19-й пакет санкцій проти РФ може бути схвалений на саміті 23 жовтня

За словами журналіста, Словаччина блокує санкції проти РФ

Словаччина хоче, щоб затвердження 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії відбулося на саміті лідерів у другій половині жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на редактора «Радіо Свободи» з питань Європи Рікарда Джозвяка.

За словами журналіста, Словаччина блокує санкції проти РФ, які б обмежили пересування російських дипломатів в ЄС. Тому весь пакет санкцій може бути не прийнятий до саміту 23 жовтня, оскільки Словаччина хоче провести обговорення на найвищому рівні. Однак наразі не відомо, у чому полягають занепокоєння Словаччини з приводу запропонованого пакета.

Як повідомлялося, Європейська комісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації.

Нагадаємо, міністри фінансів країн G7 провели онлайн-зустріч та ухвалили рішення вжити додаткових скоординованих заходів для тиску на Росію. Чиновники наголосили, що дії Росії, зокрема порушення повітряного простору НАТО, збільшення нападів на цивільне населення та пошкодження урядових і дипломатичних будівель, є неприпустимими і підривають міжнародні зусилля щодо мирного врегулювання.

До слова, Європейський Союз розробляє механізм, який дозволить фінансувати оборону та відбудову України за рахунок заморожених на Заході російських активів центрального банку.