Головна Світ Політика
search button user button menu button

Словаччина пропонує обговорити 19-й пакет санкцій проти Росії на рівні лідерів – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Словаччина пропонує обговорити 19-й пакет санкцій проти Росії на рівні лідерів – ЗМІ
19-й пакет санкцій проти РФ може бути схвалений на саміті 23 жовтня
фото: Reuters

За словами журналіста, Словаччина блокує санкції проти РФ

Словаччина хоче, щоб затвердження 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії відбулося на саміті лідерів у другій половині жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на редактора «Радіо Свободи» з питань Європи Рікарда Джозвяка.

За словами журналіста, Словаччина блокує санкції проти РФ, які б обмежили пересування російських дипломатів в ЄС. Тому весь пакет санкцій може бути не прийнятий до саміту 23 жовтня, оскільки Словаччина хоче провести обговорення на найвищому рівні. Однак наразі не відомо, у чому полягають занепокоєння Словаччини з приводу запропонованого пакета.

Як повідомлялося, Європейська комісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації.

Нагадаємо, міністри фінансів країн G7 провели онлайн-зустріч та ухвалили рішення вжити додаткових скоординованих заходів для тиску на Росію. Чиновники наголосили, що дії Росії, зокрема порушення повітряного простору НАТО, збільшення нападів на цивільне населення та пошкодження урядових і дипломатичних будівель, є неприпустимими і підривають міжнародні зусилля щодо мирного врегулювання.

До слова, Європейський Союз розробляє механізм, який дозволить фінансувати оборону та відбудову України за рахунок заморожених на Заході російських активів центрального банку.

Читайте також:

Теги: Словаччина санкції росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розглядати російський кредитний ринок як драйвер зростання економіки найближчим часом безглуздо
Шлях російської економіки на кладовище історії прискорився
19 вересня, 18:28
Україна вперше у світі будує дроновий зенітний компонент
Антишахедні дрони: як Україна створила нове ППО
8 вересня, 18:35
На момент атаки в транспортному засобі було п’ятеро поліцейських
Росіяни атакували авто поліцейських на Харківщині, троє поранених
11 вересня, 13:08
Кірішський НПЗ є одним із найбільших у РФ і виробляє широкий спектр нафтопродуктів
Генштаб підтвердив ураження Кірішського НПЗ
14 вересня, 10:23
Російський Мінфін запропонував підвищити ставку податку на додану вартість
Уряд Росії анонсував підвищення податків
24 вересня, 11:37
Антоні Лаллікан присвятив своє життя документуванню конфліктів і боротьби за права людини
Сибіга висловив співчуття родині французького фотожурналіста, якого вбила Росія
3 жовтня, 22:45
По ТЕЦ у Клинцях Брянської області, ймовірно, завдано ракетного удару
По ТЕЦ у Клинцях Брянської області, ймовірно, завдано ракетного удару
Вчора, 01:22
Майк Волтц зазначив, що Росія знову порушила повітряний простір члена НАТО
США розкритикували РФ в ООН
22 вересня, 21:42
Трамп на Генасамблеї ООН зробив заяву про Україну і санкції проти РФ
Трамп на Генасамблеї ООН зробив заяву про Україну і санкції проти РФ
23 вересня, 17:50

Політика

День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
Словаччина пропонує обговорити 19-й пакет санкцій проти Росії на рівні лідерів – ЗМІ
Словаччина пропонує обговорити 19-й пакет санкцій проти Росії на рівні лідерів – ЗМІ
Польща відреагувала на заяву Меркель про причини російської агресії
Польща відреагувала на заяву Меркель про причини російської агресії
Міноборони РФ бідкається: Україна «привітала» Путіна масованим ударом дронів
Міноборони РФ бідкається: Україна «привітала» Путіна масованим ударом дронів
ISW: Кремль розпочав першу фазу підготовки до війни з НАТО
ISW: Кремль розпочав першу фазу підготовки до війни з НАТО
Євросоюз погодився обмежити поїздки російських дипломатів у Шенгенській зоні – FT
Євросоюз погодився обмежити поїздки російських дипломатів у Шенгенській зоні – FT

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua