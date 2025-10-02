Великий герцог Люксембургу Анрі зречеться престолу: хто сяде на трон

Зміна епох у Європі: на престол Люксембургу стане син Великого герцога Анрі

Монархія у Люксембурзі, останньому Великому герцогстві у світі, готується до зміни поколінь. Великий герцог Анрі зречеться престолу цієї п'ятниці після 25 років на посаді глави держави. Його наступником стане старший син, принц Гійом. 70-річний Анрі, який обіймав переважно церемоніальну роль, передасть повноваження своєму 43-річному синові Гійому на церемонії у Великогерцогському палаці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Після зречення батька, Гійом буде коронований, а потім складе присягу на Конституції Люксембургу перед членами Палати депутатів (парламенту). Гійом, який, як і батько, здобув освіту у військовій академії Сандгерст, успадкує символічне верховне командування армією Люксембургу, яка є одним із засновників НАТО.

Як зазначають історики, роль Великого герцога є переважно політичним символом, тоді як керівництво країною здійснює уряд. «Його поле маневру чи право на дії дорівнює нулю. Тож єдина влада, яку він має, – це влада слова чи слів», – зазначив професор Люксембурзького університету Крістоф Брюль.

У своїй останній різдвяній промові Анрі окреслив ключові виклики 21 століття, які успадкує Гійом, зокрема зміна клімату як «найбільший виклик майбутнього» та геополітична напруженість, війни та економічні потрясіння.

Новому монарху також доведеться допомагати уряду впоратися з внутрішніми проблемами, зокрема старінням населення, зростанням вартості житла та величезними заторами, спричиненими щоденним потоком працівників із сусідніх Франції, Бельгії та Німеччини.

Люксембург, одна з найменших і найбагатших країн ЄС, є важливим фінансовим центром та розміщує ключові інституції Євросоюзу, такі як Європейський суд та Європейський інвестиційний банк.

Нагадаємо, Люксембург долучається до ініціативи Purl, метою якої є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які у великій кількості можна отримати від США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністра Люксембургу Люка Фрідена під час брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте.

«Це означає, що ми разом з іншими країнами, які ще маємо визначити, будемо фінансувати пакет уже доступної зброї, значною мірою американського виробництва, яку ми надамо Україні. І, звичайно, впродовж наступних тижнів ми визначимо інші країни, які готові зробити це разом з нами», – сказав Фріден.

Пакети озброєння для України коштують по $500 млн кожен, тому Люк Фріден заявив, що Люксембургу необхідні союзники для спільної реалізації таких закупівель зброї для України.