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Співзасновник Приватбанку Боголюбов виїхав з України з підробленими документами – розслідування

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Співзасновник Приватбанку Боголюбов виїхав з України з підробленими документами – розслідування
Відомо, що Боголюбов виїхав з України поїздом Київ – Хелм у ніч проти 24 червня
фото з відкритих джерел

Подіям передували зміни в особистому житті Геннадія Боголюбова

Один із засновників та власників Приватбанку, а також близький товариш Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов виїхав з України з підробленими документами. Про це пише «Українська правда», покликаючись на власні джерела в Офісі генпрокурора та бізнесових колах.

Відомо, що Боголюбов виїхав з України поїздом Київ – Хелм у ніч проти 24 червня. Одна з причин його виїзду з країни – можлива підозра бізнесмену від Бюро економічної безпеки у справі Приватбанку.

Як пише «УП», наразі Боголюбов перебуває в Австрії. Видання також зазначає, що правоохоронці затримали прикордонника, який погодив виїзд бізнесмена за кордон.

Цим подіям передували зміни в особистому житті Геннадія Боголюбова. Навесні ЗМІ повідомляли, що тодішня перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова народила від нього доньку. Журналісти навіть стверджували, що пара вже перебуває в офіційному шлюбі.

У квітні Еміне Джапарову з посади в МЗС звільнили. Президент призначив її постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні. Нині ж, як стверджує «Українська правда», до Австрії подався і Геннадій Боголюбов.

Хто такий Геннадій Боголюбов?

Він народився на Дніпропетровщині. У 90-х роках разом з Ігорем Коломойським вони стали співзасновниками найбільшого банку в Україні – Приватбанку. Станом на 2021 рік Боголюбов займав 5 сходинку в рейтингу найбагатших людей від Forbes. Тоді його статки оцінювали в $1,7 млрд доларів.

Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій Приватбанку. Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.

Після націоналізації Приватбанку Боголюбов та Коломойський стали об'єктами численних юридичних розслідувань, пов'язаних із виведенням коштів з банку та іншими фінансовими махінаціями.

До слова, Боголюбов потрапив до рейтингу найбагатших військового часу. Не потрапив у топ Ігор Коломойський, який минулого року посідав четверте місце, оскільки його позбавили громадянства України.

Читайте також: Як виводилися мільярди з Приватбанку? У США вийшло розслідування про діяльність Коломойського
Теги: прокурор Українська правда розслідування президент кордон Геннадій Боголюбов підозра

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