Намагався прикрити собою всю сім'ю: під час замаху на Трампа загинув пожежник

50-річний пожежник загинув під час стрілянини на мітингу Трампа

Під час замаху на Трампа загинув 50-річний пожежник Корі Комператор. Про це повідомила його сестра, Дон Комператор Шафер, у своєму Facebook. Інформацію підтвердив губернатор Пенсильванії Джош Шапіро.

«Ненависть до однієї людини позабрала життя того, кого ми любили найбільше. Він був героєм, що захищав своїх дочок. Його дружина та дівчатка пережили немислиме. Моєму молодшому братові тільки що виповнилося 50 років, і він міг би ще так багато прожити», — написала Дон Комператор.

«Корі був батьком. Корі був пожежником. Кожну неділю Корі ходив у церкву. Корі любив свою спільноту. Але найбільше Корі любив свою сім'ю. Дружина Корі також попросила мене розповісти вам всім, що Корі помер героєм. Вчора ввечері на тому мітингу Корі кинувся на свою сім'ю, щоб захистити їх», — цитує губернатора Шапіро CNN.

Подробиці події ще встановлюються, і правоохоронні органи займаються розслідуванням інциденту. Родина загиблого пожежника та його спільнота переживають важкий час, і вони отримали підтримку від численних людей у соціальних мережах.

Як повідомлялося, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного суперника.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

Між тим, Європа почала готувати план на випадок перемоги Трампа на виборах у листопаді

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