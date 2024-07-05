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Вступ України в НАТО: президент Словаччини закликав до стриманості

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Вступ України в НАТО: президент Словаччини закликав до стриманості
Президент Словаччини зробив заяву про вступ України в НАТО
фото: AP

Пеллегріні заявив, що не хоче допустити подальшої ескалації напруженості

У питанні якнайшвидшого вступу України в НАТО Словаччина закликає до стриманості. Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, пише видання Standard.

Пеллегріні вказав на розбіжності у поглядах двох президентів на питання переговорів про вступ України до НАТО.

«Президент Дуда виступає за якнайшвидший початок переговорів про вступ України до НАТО, ми ж закликаємо до стриманості. Щоб не допустити подальшої ескалації напруженості», – сказав президент Словаччини.

Він також додав, що вони з Дудою відверто поговорили про тему саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні наступного тижня.

«Я підтвердив, що Словаччина перевищила обсяг інвестицій в оборону як таку, і на цей момент наші інвестиції перебувають на рівні 2,11% ВВП», – сказав президент Словаччини у відповідь на пропозицію Дуди, щоб на наступному саміті країни робили внесок в оборону на рівні трьох відсотків ВВП.

Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться з 9 по 11 липня, Україні запропонують «конкретні шляхи» для прискорення її майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі. 

Як повідомлялося, журналісти газети The Daily Telegraph з посиланням на високопосадовця Держдепартаменту США повідомили, що Київ за останні два роки багато зробив для реформування країни. Однак країни-члени НАТО не хочуть запрошувати до Альянсу Україну через масштабну корупцію в державі.

До слова, Словаччина хоче продовжувати бути частиною ЄС і НАТО, але водночас не хоче брати на себе додаткових зобов'язань зокрема щодо захисту країн-партнерів. Так, не можна однозначно сказати, чи Словаччина допоможе іншій країні НАТО у разі активації п'ятої статті, яка передбачає принцип колективної оборони блоку. Про це заявив президент країни Петер Пеллегріні.

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Теги: НАТО Словаччина президент

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