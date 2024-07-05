Вступ України в НАТО: президент Словаччини закликав до стриманості
Пеллегріні заявив, що не хоче допустити подальшої ескалації напруженості
У питанні якнайшвидшого вступу України в НАТО Словаччина закликає до стриманості. Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, пише видання Standard.
Пеллегріні вказав на розбіжності у поглядах двох президентів на питання переговорів про вступ України до НАТО.
«Президент Дуда виступає за якнайшвидший початок переговорів про вступ України до НАТО, ми ж закликаємо до стриманості. Щоб не допустити подальшої ескалації напруженості», – сказав президент Словаччини.
Він також додав, що вони з Дудою відверто поговорили про тему саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні наступного тижня.
«Я підтвердив, що Словаччина перевищила обсяг інвестицій в оборону як таку, і на цей момент наші інвестиції перебувають на рівні 2,11% ВВП», – сказав президент Словаччини у відповідь на пропозицію Дуди, щоб на наступному саміті країни робили внесок в оборону на рівні трьох відсотків ВВП.
Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться з 9 по 11 липня, Україні запропонують «конкретні шляхи» для прискорення її майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі.
Як повідомлялося, журналісти газети The Daily Telegraph з посиланням на високопосадовця Держдепартаменту США повідомили, що Київ за останні два роки багато зробив для реформування країни. Однак країни-члени НАТО не хочуть запрошувати до Альянсу Україну через масштабну корупцію в державі.
До слова, Словаччина хоче продовжувати бути частиною ЄС і НАТО, але водночас не хоче брати на себе додаткових зобов'язань зокрема щодо захисту країн-партнерів. Так, не можна однозначно сказати, чи Словаччина допоможе іншій країні НАТО у разі активації п'ятої статті, яка передбачає принцип колективної оборони блоку. Про це заявив президент країни Петер Пеллегріні.
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