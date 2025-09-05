Головна Світ Політика
Вашингтон подав до суду на адміністрацію Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Вашингтон подав до суду на адміністрацію Трампа
фото: reuters

Генпрокурор округу Колумбія: Озброєні солдати не повинні контролювати американських громадян на американській землі

Вашингтон, округ Колумбія, подав позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа через розгортання військ Національної гвардії в столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Позов, поданий до федерального суду генеральним прокурором округу Колумбія Браяном Швалбом, має на меті отримати судове рішення, яке заборонить розгортання військ на підставі того, що це є неконституційним і порушує низку федеральних законів.

Справу також можуть використати як чергову судову відмову у спробах Трампа розширити роль військових на території США після того, як цього тижня було винесено рішення про незаконність використання ним військ для боротьби зі злочинністю в Каліфорнії.

«Озброєні солдати не повинні контролювати американських громадян на американській землі. Примусова військова окупація округу Колумбія порушує нашу місцеву автономію та основні свободи. Вона повинна припинитися», – заявив Швалб.

Минулого місяця Трамп розгорнув війська Національної гвардії у Вашингтоні, заявивши, що вони «відновлять законність, порядок і громадську безпеку». Президент США також передав столичний округ під прямий федеральний контроль.

Речниця Білого дому Абігейл Джексон заявила, що президент діяв у межах своїх законних повноважень, розгорнувши війська для захисту федеральних активів та надання допомоги правоохоронним органам.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, посилаючись на статтю 740 закону про самоврядування округу Колумбія, передав під федеральний контроль місцеве поліцейське управління та розгорнув підрозділи національної гвардії. Він назвав Вашингтон «беззаконним» містом, хоча офіційна статистика поліції свідчить про протилежне.

Згодом мешканці одного з районів Вашингтона, округ Колумбія, виступили проти посилення поліцейської присутності. Це сталося після того, як Білий дім заявив, що кількість військ Національної гвардії в столиці країни буде збільшена, а федеральні офіцери цілодобово патрулюватимуть вулиці.

Також Трамп заявив, що у столиці країни, Вашингтоні, має бути запроваджена смертна кара за умисні вбивства.

Теги: США Дональд Трамп Вашингтон

