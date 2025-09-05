Головна Світ Політика
ЄС розробляє план розгортання двох сухопутних груп в Україні – The Wall Street Journal

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
ЄС розробляє план розгортання двох сухопутних груп в Україні – The Wall Street Journal
Польща не планує брати участь у розміщенні військ на території України в рамках гарантій безпеки
фото з відкритих джерел

Згідно з поточним планом, вже існують зобов'язання щодо розгортання понад 10 тис. військових

Європейське військове командування розробило детальний план розгортання військ в Україні, який включає створення двох окремих сухопутних груп. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на європейського дипломата, пише «Главком».

Зазначається, що перша група буде відповідати за підготовку та допомогу українським військовим, а друга за формування «сил стримування» для недопущення нової російської агресії.

Згідно з поточним планом, вже існують зобов'язання щодо розгортання понад 10 тис. військових. Патрулювання українського повітряного простору здійснюватиметься авіацією країн НАТО, розташованою за межами України.

У повідомленні вказано, що багато європейських держав очікують від адміністрації президента США Дональда Трампа чітких гарантій того, який саме рівень підтримки вони зможуть отримати від США, які досі мають найпотужніші збройні сили у світі.

Європейські чиновники повідомили, що Трамп погодився розпочати спільну технічну роботу США та Європи над новим пакетом санкцій проти Росії, включно з вторинними обмеженнями, які можуть поширюватися й на Китай, а також на інші країни, що фінансують воєнні дії Росії.

Це може стати першою серйозною узгодженою санкційною ініціативою між США та ЄС з часу приходу Трампа до влади. Втім, за словами учасників зустрічі, Трамп поки не дав чіткої згоди на запровадження нових американських санкцій.

Варто додати, що Польща, Румунія та Італія не направлятимуть свої війська до України в рамках гарантій безпеки, однак всі три країни пообіцяли надати значну підтримку в інших аспектах, зокрема в логістичному забезпеченні та миротворчих місіях.

Як відомо, на сьогодні 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США буде визначено пізніше.

Раніше уряд Німеччини опублікував заяву про участь канцлера Фрірдіха Мерца на зустрічі «коаліції охочих», яка відбулась 4 вересня у Парижі. У заяві зазначається, що Німеччина сфокусується на на фінансуванні, озброєнні та навчанні Збройних сил України.

Теги: Європейський союз миротворці миротворча місія військові

