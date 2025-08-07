«Горобець без яєць». Нардеп образився на слова активістки: що вирішив суд

Ірина Федорів вважає, що претензії до неї насправді є т.зв. SLAPP-позовами, тобто тиском проти громадськості, якими активістів намагаються залякати

Верховний Суд вважає малозначним позов народного депутата Олександра Горобця проти голови громадської ініціативи «Голка» Ірини Федорів та відмовив політику у відкритті касаційного провадження. Про це пише «Главком» з посиланням сайт команди, що об'єднує представників різних секторів громадськості.

Ірпінський міський суд, до якого подав позов Горобець, ухвалив стягнути з Федорів та видання «Українська правда» на користь Горобця судовий збір у розмірі майже 7 000 грн, ще 55 200 грн стягнути на оплату правничої допомоги нардепа та витрати на оплату судово-лінгвістичної експертизи у розмірі дещо понад 18 000 грн. А Київський апеляційний суд скасував рішення Ірпінського міського суду і відмовив нардепу у задоволенні позову.

«Яєць нема» – це словосполучення було одним з тих, яке аналізували експерти, які роз’яснили нардепу, що «…вживання щодо чоловіка конструкції яєць нема характеризує його як такого, що не має чоловічої міці, стійкості та сили волі».

Ірина Федорів вважає, що позови, які подавали проти неї депутат Олександр Горобець та ексмер Ірпеня Володимир Карплюк, насправді є так званими SLAPP-позовами, тобто стратегічними позовами проти громадськості.

«Це робиться для тиску і залякування. Я більше 15 років стою на захисті від забудови Біличанського лісу як місцева мешканка селища Коцюбинське. Це не журналістська робота і цю діяльність не покривають грантові проєкти. Це активізм. Саме тому дуже прикро, що в цьому позові Горобець скористався висновком Комісії журналістської етики, яка мене не попередила про засідання, де розглядали звернення Горобця і не з’ясувала належним чином всіх обставин. Після рішення апеляційного суду попри мої неодноразові звернення Комісія не доповнила інформацію на своєму сайті про рішення суду і не оприлюднила мою позицію. Тут варто нагадати, що Кодекс журналістської етики вимагає повноти інформації і позиція другої сторони – це про стандарти, яких має дотримуватися Комісія. Прикро, коли політики використовують для своїх SLAPP-атак такі інституції і прикро коли Комісія порушує свої ж положення. І тим ціннішою є позиція судової гілки влади – Верховного Суду», – наголошує голова громадської ініціативи «Голка» Ірина Федорів.

Народного депутата в суді представляла адвокатка та депутатка Ірпінської міської ради Яна Городок («Слуга народу»). Юридичний супровід Федорів забезпечував адвокат Юрій Мельник у рамках проєкту «Свої люди», Bihus.info. Допомогу надавав також центр прав людини ZMINA.

Нагадаємо, у квітні народний депутат Олександр Горобець подав до суду позов проти громадської активістки та редакторки Громадського руху «Чесно» Ірини Федорів, бо вона його, начебто образила. У своєму блозі, який стосувався безпосередньо роботи Горобця як народного депутата, Федорів написала, що він начебто не дуже рішуче захищає інтереси громади, від якої обрався, зазначивши що виборцям не потрібен такий представник у владі «без яєць». Після цього Горобець замовив лінгвістичну експертизу, яка деталізувала значення слів, які були в авторському блозі.

Варто зазначити, що після атаки Росії на Київ 6 червня жителі пошкоджених будинків зіткнулись з неочікуваною проблемою. Мешканцям зруйнованих квартир, як виявилося, продовжують надходити рахунки за електроенергію.