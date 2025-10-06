ХАМАС погодився передати зброю під міжнародний нагляд – The Times of Israel

США пообіцяли, що Ізраїль не відновить війну та виведе підрозділи Армії оборони Ізраїлю з сектору Гази

Угруповання ХАМАС погодилося передати свою зброю органу під міжнародним наглядом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

США надали ХАМАСу гарантії, що Ізраїль не відновить війну та виведе підрозділи Армії оборони Ізраїлю з сектору Гази. «Джерела стверджують, що ХАМАС погодився передати свою зброю палестино-єгипетському органу під міжнародним наглядом», – йдеться в повідомленні.

За інформацією Bloomberg, представники Ізраїлю та угруповання ХАМАС проведуть переговори щодо сектора Гази та мирного плану президента США Трампа 6 жовтня у Єгипті. Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф та американський бізнесмен та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер теж вирушили до Єгипту для участі в цих переговорах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази після згоди ХАМАС на перемир'я. Після консультацій із керівництвом, палестинськими політичними силами та міжнародними посередниками, угруповання ХАМАС озвучило офіційну позицію щодо мирної ініціативи президента США Дональда Трампа.

У заяві ХАМАС подякував арабським, ісламським і міжнародним сторонам, а також самому Трампу за зусилля з припинення бойових дій, відкриття гуманітарних коридорів, протидії окупації та насильницькому переселенню населення. Угруповання висловило згоду на звільнення всіх ізраїльських заручників – як живих, так і загиблих – за умовами обміну, запропонованими США. Переговори з цього приводу готові розпочати негайно після виконання певних умов «на місцях».

До слова, міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що угода між Ізраїлем і рухом ХАМАС про звільнення заручників та припинення бойових дій може бути близькою.