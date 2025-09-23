Головна Світ Політика
search button user button menu button

Несправний ескалатор і телесуфлер. Трамп «подякував» ООН за все

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Несправний ескалатор і телесуфлер. Трамп «подякував» ООН за все
Трамп зробив заяву про ООН
фото: reuters

Трамп: Все, що я отримав від ООН, – це ескалатор, який піднімаючись, зупинився посередині

Президент США Дональд Трамп пожартував про зламаний ескалатор і несправний телесуфлер на Генасамблеї ООН. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky news.

Окрім того, що телесуфлер не працював під час виступу Дональда Трампа, американський лідер вказав на ще одну частину свого дня, яка не пройшла без проблем.

Говорячи про сім воєн, які, за словами Трампа, він закінчив, президент заявив: «Я навіть не отримав дзвінка від Організації Об'єднаних Націй з пропозицією допомогти в укладенні угоди».

«Все, що я отримав від ООН, – це ескалатор, який піднімаючись, зупинився посередині. Якби перша леді не була в чудовій формі, вона б впала. Але ми в чудовій формі, ми обоє в хорошій формі, а потім телесуфлер не працював – ось дві речі, які я отримав від ООН», – додав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виголосив промову на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Його зустріли на трибуні оплесками. Він вихваляв прогрес, досягнутий з моменту його повернення до Білого дому, заявляючи, що США є «найгарячішою країною у світі».

До слова, Трамп розпочав виступ перед Генасамблеєю ООН з непрацюючим телесуфлером. Він заявив, що США готові ввести проти Росії «дуже жорсткі мита», якщо країни НАТО припинять «компрометувати себе», купуючи російську нафту.

Зауважимо, Володимир Зеленський та українська делегація беруть участь у відкритті 80-ї сесії Генасамблеї ООН.

Зокрема, президент сьогодні, 23 вересня, візьме участь у зібранні коаліції за повернення дітей, а також проведе декілька двосторонніх зустрічей. Крім того, Зеленський візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН високого рівня, де обговорюватимуть питання війни РФ проти України. Початок о 23:00 за Києвом.

Читайте також:

Теги: ООН Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Політичний шторм Палестини наближається
Історичне голосування ООН: крок до визнання Палестини
16 вересня, 12:10
Віткофф припустився помилки, не взявши на зустріч з Путіним секретаря з Держдепартаменту
Спроби Трампа завершити війну перетворилися на хаос через «дипломатичний провал» Віткоффа – Reuters
29 серпня, 02:47
ХАМАС відповів на попередження Трампа
ХАМАС відповів на заклик Трампа про переговори
8 вересня, 00:30
Рубіо наголосив, що зусилля Трампа будуть тривати
Трамп продовжить миротворчі зусилля щодо України – Рубіо
12 вересня, 01:55
Європейські дипломати назвали реакцію Трампа «публічним знизуванням плечима»
Реакція Трампа на атаку на Польщу викликала занепокоєння у Європі
13 вересня, 23:45
Трамп та перша леді прибули у Велику Британію
Візит Трампа та Меланії до Британії, атака на Черкащину та Кропивницький: головне за ніч
17 вересня, 05:48
президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до Великої Британії з державним візитом
Візит Трампа: як Британія витратила мільйони на шоу для одного президента – аналіз Sky News
18 вересня, 01:25
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Трамп сподівався, що його стосунки з Путіним стануть ключем до миру в Україні
18 вересня, 23:33
Трамп звернувся до Конгресу з проханням про схвалення продажу Ізраїлю військової техніки
Адміністрація Трампа планує продати Ізраїлю зброю на $6,4 млрд – Reuters
20 вересня, 05:35

Політика

Трамп виступив на Генасамблеї ООН: головні тези
Трамп виступив на Генасамблеї ООН: головні тези
Несправний ескалатор і телесуфлер. Трамп «подякував» ООН за все
Несправний ескалатор і телесуфлер. Трамп «подякував» ООН за все
Іран отримав нову партію винищувачів МіГ-29 із Росії
Іран отримав нову партію винищувачів МіГ-29 із Росії
Трамп на Генасамблеї ООН зробив заяву про Україну і санкції проти РФ
Трамп на Генасамблеї ООН зробив заяву про Україну і санкції проти РФ
Генасамблея ООН. Трамп вийшов до трибуни і потрапив у біду (відео)
Генасамблея ООН. Трамп вийшов до трибуни і потрапив у біду (відео)
Трамп розхвалив США на Генасамблеї ООН
Трамп розхвалив США на Генасамблеї ООН

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua