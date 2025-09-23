Несправний ескалатор і телесуфлер. Трамп «подякував» ООН за все

Трамп: Все, що я отримав від ООН, – це ескалатор, який піднімаючись, зупинився посередині

Президент США Дональд Трамп пожартував про зламаний ескалатор і несправний телесуфлер на Генасамблеї ООН. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky news.

Окрім того, що телесуфлер не працював під час виступу Дональда Трампа, американський лідер вказав на ще одну частину свого дня, яка не пройшла без проблем.

Говорячи про сім воєн, які, за словами Трампа, він закінчив, президент заявив: «Я навіть не отримав дзвінка від Організації Об'єднаних Націй з пропозицією допомогти в укладенні угоди».

«Все, що я отримав від ООН, – це ескалатор, який піднімаючись, зупинився посередині. Якби перша леді не була в чудовій формі, вона б впала. Але ми в чудовій формі, ми обоє в хорошій формі, а потім телесуфлер не працював – ось дві речі, які я отримав від ООН», – додав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виголосив промову на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Його зустріли на трибуні оплесками. Він вихваляв прогрес, досягнутий з моменту його повернення до Білого дому, заявляючи, що США є «найгарячішою країною у світі».

До слова, Трамп розпочав виступ перед Генасамблеєю ООН з непрацюючим телесуфлером. Він заявив, що США готові ввести проти Росії «дуже жорсткі мита», якщо країни НАТО припинять «компрометувати себе», купуючи російську нафту.

Зауважимо, Володимир Зеленський та українська делегація беруть участь у відкритті 80-ї сесії Генасамблеї ООН.

Зокрема, президент сьогодні, 23 вересня, візьме участь у зібранні коаліції за повернення дітей, а також проведе декілька двосторонніх зустрічей. Крім того, Зеленський візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН високого рівня, де обговорюватимуть питання війни РФ проти України. Початок о 23:00 за Києвом.