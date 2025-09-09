Головна Світ Політика
Іспанія вводить повне ембарго на зброю для Ізраїлю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Іспанія вводить повне ембарго на зброю для Ізраїлю
Санчес наголосив, що такий крок спрямований на підтримку мирного населення Гази
фото з відкритих джерел

Заборона на торгівлю зброєю з Ізраїлем, яка діяла з жовтня 2023 року, тепер набуває офіційного статусу

Іспанія посилює свою політику щодо Ізраїлю, запроваджуючи повне ембарго на постачання зброї. Прем'єр-міністр Педро Санчес оголосив про пакет обмежувальних заходів, спрямованих на захист мирного населення Сектора Гази та припинення масових жертв серед цивільних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Aljazeera.

Згідно з королівським указом, заборона на торгівлю зброєю з Ізраїлем, яка діяла з жовтня 2023 року, тепер набуває офіційного статусу. Це стосується продажу, купівлі та передачі озброєнь, боєприпасів і військової техніки.

Також уряд Іспанії запровадив додаткові заходи, зокрема:

  • Заборона на швартування в портах суден, що перевозять паливо для ізраїльської армії;
  • Закриття повітряного простору для літаків, що транспортують оборонні матеріали;
  • Персональні санкції проти осіб, причетних до ймовірних військових злочинів і порушень прав людини в Газі. Ці обмеження передбачають заборону на в'їзд і потенційно можуть торкнутися прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та членів його уряду.

Санчес підкреслив, що існує принципова різниця між правом держави на самозахист та діями, які призводять до загибелі мирних жителів. Він наголосив, що десятки тисяч загиблих і мільйони вимушених переселенців свідчать не про самооборону, а про цілеспрямовані дії, що призводять до знищення беззахисного народу.

Нагадаємо, ізраїльські військові в суботу, 6 вересня, закликали палестинських жителів міста Газа евакуюватися на південь анклаву. Це звернення пролунало на тлі просування ізраїльських військ вглиб найбільшого міського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Військові Ізраїлю вже кілька тижнів здійснюють потужні удари та проводять наступ на передмістя міста Газа. За словами прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, захоплення міста, яке вважається оплотом ХАМАС, є необхідним для перемоги над палестинськими бойовиками.

До слова, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розглядає можливість закриття генерального консульства Франції в Єрусалимі у відповідь на намір Парижа визнати Палестину державою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра закордонних справ Ізраїлю Шарен Хаскель в інтерв’ю France Info.

Зазначається, що подібне рішення Ізраїль ухвалив щодо Норвегії та Ірландії. «Це закриття лежить на столі у прем'єр-міністра», – каже вона.

За словами урядовиці, визнавши Палестину, Франція зробить державний подарунок ХАМАСу. 

Теги: ембарго Педро Санчес Іспанія Ізраїль

