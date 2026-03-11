Головна Світ Політика
ЄС розробив план передачі Україні €30 млрд попри вето Угорщини та Словаччини – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
ЄС розробив план передачі Україні €30 млрд попри вето Угорщини та Словаччини – Politico
Угорський та словацький премʼєри не підтримують виділення ЄС кредиту для України на 90 млрд євро
фото: AP

Глава Єврокомісії запевняла, що Україна вчасно та в повному обсязі отримає макрофінансову допомогу від ЄС

Європейські країни мають план, як надати Україні принаймні частину необхідного їй фінансування, навіть якщо Угорщина й Словаччина продовжать перешкоджати остаточному погодженню кредиту ЄС на 90 млрд євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

На саміті у Брюсселі наступного тижня лідери ЄС сподіваються все ж переконати Орбана й Фіцо дотриматись початкової обіцянки затвердити кредит на 90 млрд євро для України. Але на випадок, якщо ці сподівання не справдяться, країни Балтії та Північної Європи мають план, як все ж дати Україні кошти на необхідні видатки принаймні на першу половину 2026 року.

Один зі співрозмовників видання, дотичний до обговорень, повідомив, що йдеться про 30 млрд євро – у формі двосторонніх позик, що, відповідно, не потребуватиме централізованого рішення ЄС.

Крім того, міністр фінансів Нідерландів Еелко Хейнен нібито сказав колегам, що у Гаазі планують надавати Україні по 3,5 млрд євро двосторонньої підтримки до 2029 року. Ідея з наданням коштів у двосторонньому форматі обговорювалася ще перед грудневим самітом.

Нагадаємо, Україні має вистачити бюджетних коштів до початку травня, щоб протриматися і воювати з Росією. У ЄС ще є час, щоб вирішити питання з вето Угорщини на кредит для України в розмірі 90 млрд євро.

За даними джерел Politico, військові резерви України виснажені не так сильно, як побоювалися політики, і країна зможе протриматися до початку травня. Побоювання полягали в тому, що гроші можуть закінчиться до кінця березня, оскільки дефіцит бюджету цього року становив щонайменше $50 млрд.

Зараз же ситуація змінилася. Це сталося після того, як у лютому МВФ схвалив Україні кредит у розмірі $8,1 млрд, з яких $1,5 млрд було виділено майже відразу.

Варто зазначити, що у середині грудня лідери ЄС домовилися надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 млрд євро для оборони країни від російської агресії. Однак нещодавно Угорщина заблокувала цю ініціативу, звинувативши Україну в затягуванні ремонту пошкодженого газопроводу «Дружба» нібито з політичних мотивів, щоб вплинути на вибори, що можуть призвести до відставки угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Україна вчасно та в повному обсязі отримає макрофінансову допомогу від ЄС у розмірі 90 млрд євро. Попри процедурні складнощі та спроби блокування з боку окремих країн, Брюссель має готові механізми для реалізації цього рішення.

Теги: фінансування Європейський Союз кредит Угорщина Словаччина

