Угорська опозиційна партія запропонувала уряду відкликати посла з РФ

Рішення має бути ухвалене у світлі того, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора

Партія «Діалог за Угорщину», що входить до коаліції опозиційних політичних сил, запропонувала уряду країни відкликати посла із РФ та оголосити небажаним перебування глави російської дипмісії у Будапешті. Про це йдеться у заяві представника партії Річарда Барабаша, яку наводить 24.hu.

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«Таке рішення має бути ухвалене у світлі того, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна», – сказано в заяві.

Політик обґрунтував свою думку діями Росії в Україні. Барабаш також заявив, що «Діалог за Угорщину» закликає національний парламент проголосувати за вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, пояснюючи це необхідністю протистояти нібито загрозі з боку РФ.

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Партія «Діалог за Угорщину» входить до коаліції опозиційних сил, яка на останніх виборах у квітні 2022 року отримала у Державних зборах (однопалатному парламенті, – ред.) Угорщини 57 зі 199 місць.

Нагадаємо, парламент Угорщини 27 березня проголосує з питання членства Фінляндії в НАТО, проте рішення щодо прийняття до альянсу Швеції ухвалять пізніше, повідомив голова правлячої фракції Мате Кочіш.

Також міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровницький заявив, що Україна нібито не може сама визначити свою долю без інших держав і для визначення її майбутнього потрібні переговори Росії та США.

За його словами, влада Угорщини давно говорила про необхідність провести переговори щодо України за участю РФ і Сполучених Штатів, але до такої точки зору ніхто не дослухався.