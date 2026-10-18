Міністр фінансів США відреагував на заяви Зеленського щодо обмежень Starlink

Бессент: Президент Трамп і держсекретар Рубіо заявили, що ніхто в адміністрації Трампа цього не робив

Раніше Володимир Зеленський заявив, що обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink в Україні мають цілеспрямований характер

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав безвідповідальними звинувачення президента України Володимира Зеленського про те, що адміністрація Дональда Трампа розпорядилася знизити швидкість роботи супутникового зв'язку Starlink для України. Про це пише «Главком».

Бессент наголосив, що жодних подібних вказівок з боку американського керівництва не було:

«Президент Трамп і держсекретар Рубіо заявили, що ніхто в адміністрації Трампа цього не робив. І я вважаю дуже безвідповідальним з боку президента Зеленського висувати подібні звинувачення».

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо заперечив причетність Вашингтона до уповільнення чи збоїв у роботі мережі Starlink в Україні, а також роз'яснив позицію щодо військової системи Starshield.



Коментуючи слова Володимира Зеленського про те, що обмеження зв'язку для українських безпілотників могли бути навмисними, Рубіо назвав такі припущення категоричною брехнею: «Я не знаю, яка у них теорія, але це не має жодного відношення до Білого дому. Я бачив повідомлення про це днями. Це просто категорична брехня. Ніхто в Білому домі не наказував нікому уповільнювати інтернет чи знижувати швидкість, щоб певні дрони не могли його використовувати», – сказав Рубіо.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink в Україні мають цілеспрямований характер. За його словами, термінали автоматично вимикаються після перевищення певної швидкості, що перешкоджає використанню окремих типів українських безпілотників.

Зеленський розповів, що для перевірки обмежень кілька автомобілів, обладнаних терміналами Starlink, відправили до країн Європейського Союзу. Там машини розганялися до швидкості понад 180 км/год на ділянках доріг, де це дозволено, і супутниковий зв'язок продовжував працювати.

Нагадаємо, раніше журналісти британського видання The Telegraph з'ясували, що ініціатором обмеження швидкості супутникової системи Starshield, яку використовують українські військові, міг бути засновник SpaceX Ілон Маск. За даними видання, підприємець особисто запропонував запровадити обмеження, а президент США Дональд Трамп підтримав цю ідею.

У ніч на 14 жовтня українські військові зіткнулися з обмеженням роботи терміналів під час руху зі швидкістю понад 160 км/год. Це ускладнило виконання окремих бойових завдань, зокрема керування безпілотниками. Згодом Маск заперечив свою причетність до обмежень, заявивши, що відповідні рішення ухвалюють американські військові та Білий дім. Водночас Трамп також заперечив причетність американської влади до обмеження роботи Starlink в Україні.