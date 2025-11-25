Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна погодилася на мирну угоду США, залишивши «незначні деталі» – CBS News

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна погодилася на мирну угоду США, залишивши «незначні деталі» – CBS News
Українська делегація завершила переговори в Женеві 23 листопада
фото: Reuters

За словами неназваного американського чиновника, українська сторона під час перемовин погодилися на укладання миру

Україна погоджується на мирну пропозицію, узгоджену за результатами консультацій в Женеві за посередництва адміністрації президента США Дональда Трампа. Залишилося узгодити лише «незначні деталі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Неназваний американський чиновник заявив, що українська сторона погодилася на мирну угоду. «Є деякі незначні деталі, які потрібно врегулювати, але вони погодилися на мирну угоду», – каже він.

Американський військовий чиновник в Абу-Дабі повідомив CBS News, що міністр армії Ден Дрісколл провів кілька годин переговорів з російською стороною. «Ми залишаємося дуже оптимістичними. Міністр Дрісколл налаштований оптимістично. Сподіваємося, що незабаром отримаємо відповідь від росіян. Все відбувається дуже швидко», – сказав чиновник.

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

Як відомо, українська делегація завершила переговори в Женеві з представниками Сполучених Штатів та європейськими партнерами. За підсумками цієї зустрічі, перелік необхідних кроків для припинення війни став більш працездатним. 

До слова, міністр армії Ден Дрісколл провів переговори з російськими офіційними особами в Абу-Дабі. Це останнє зусилля адміністрації президента Дональда Трампа з метою досягнення мирної угоди між Росією та Україною.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров анонсував візит президента України Володимира Зеленського до США для фінальних домовленостей із американським лідером Дональдом Трампом.

Читайте також:

Теги: перемир'я переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ключем до розв'язання всіх рівнів кризи є рівень політичний
Мультикриза в Україні: три сценарії, які визначать майбутнє
Вчора, 16:56
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Не санкції. Що справді змусить Путіна змінити курс війни – аналіз Sky News
30 жовтня, 02:43
Трамп розповів, чому зустріч із лідером КНДР не відбулася
Трамп пояснив, чому не зустрівся з Кім Чен Ином
30 жовтня, 13:07
У Стамбулі пройшли переговори між Україною та Росією. Травень, 2025 рік.
Росія заговорила про наступний раунд переговорів у Стамбулі
12 листопада, 00:38
За словами Стубба, будь-які контакти з РФ повинні здійснюватися узгоджено
Президент Фінляндії: ЄС у майбутньому відновить діалог з Росією
12 листопада, 23:24
Зеленський анонсував телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом
Український президент анонсував телефонну розмову з Трампом
20 листопада, 23:52
Рубіо: Я не працюю над «контрпланом». Я не бачив жодного «контрплану» від Європи
Рубіо заявив, що не бачив європейського мирного плану щодо України
23 листопада, 23:17
Хакан Фідан підтвердив готовність Стамбулу стати посередником у новому раунді переговорів між Україною і Москвою
Переговори України і РФ: Туреччина зробила заяву
2 листопада, 10:55
Зеленський незабаром може зустрітися з Трампом
Умєров анонсував візит Зеленського до США для фінальних домовленостей із Трампом
Сьогодні, 11:19

Політика

Європарламент ухвалив першу в історії програму розвитку оборонної промисловості ЄС
Європарламент ухвалив першу в історії програму розвитку оборонної промисловості ЄС
«Є кілька делікатних деталей, які потрібно вирішити». Білий дім зробив заяву про переговори
«Є кілька делікатних деталей, які потрібно вирішити». Білий дім зробив заяву про переговори
Очільник МАГАТЕ пояснив, що буде із Запорізькою АЕС після укладення миру
Очільник МАГАТЕ пояснив, що буде із Запорізькою АЕС після укладення миру
Україна погодилася на мирну угоду США, залишивши «незначні деталі» – CBS News
Україна погодилася на мирну угоду США, залишивши «незначні деталі» – CBS News
РФ відмовиться від «мирного плану» США у разі суттєвих змін – Лавров
РФ відмовиться від «мирного плану» США у разі суттєвих змін – Лавров
Фінляндія завершує паркан на кордоні з РФ у Лапландії
Фінляндія завершує паркан на кордоні з РФ у Лапландії

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua