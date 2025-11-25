Україна погодилася на мирну угоду США, залишивши «незначні деталі» – CBS News

За словами неназваного американського чиновника, українська сторона під час перемовин погодилися на укладання миру

Україна погоджується на мирну пропозицію, узгоджену за результатами консультацій в Женеві за посередництва адміністрації президента США Дональда Трампа. Залишилося узгодити лише «незначні деталі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Неназваний американський чиновник заявив, що українська сторона погодилася на мирну угоду. «Є деякі незначні деталі, які потрібно врегулювати, але вони погодилися на мирну угоду», – каже він.

Американський військовий чиновник в Абу-Дабі повідомив CBS News, що міністр армії Ден Дрісколл провів кілька годин переговорів з російською стороною. «Ми залишаємося дуже оптимістичними. Міністр Дрісколл налаштований оптимістично. Сподіваємося, що незабаром отримаємо відповідь від росіян. Все відбувається дуже швидко», – сказав чиновник.

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

Як відомо, українська делегація завершила переговори в Женеві з представниками Сполучених Штатів та європейськими партнерами. За підсумками цієї зустрічі, перелік необхідних кроків для припинення війни став більш працездатним.

До слова, міністр армії Ден Дрісколл провів переговори з російськими офіційними особами в Абу-Дабі. Це останнє зусилля адміністрації президента Дональда Трампа з метою досягнення мирної угоди між Росією та Україною.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров анонсував візит президента України Володимира Зеленського до США для фінальних домовленостей із американським лідером Дональдом Трампом.