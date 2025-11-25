Умєров анонсував візит Зеленського до США для фінальних домовленостей із Трампом

Умєров: Наші делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві

Україна очікує на візит президента Володимира Зеленського до США у листопаді. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, інформує «Главком».

«Ми цінуємо продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві між українською та американською делегаціями, а також незмінні зусилля президента Трампа, спрямовані на завершення війни. Наші делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві. Тепер ми розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів у подальших кроках», – йдеться у повідомленні.

Умєров додав: «Ми очікуємо на організацію візиту президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з президентом Трампом».

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

Як відомо, українська делегація завершила переговори в Женеві з представниками Сполучених Штатів та європейськими партнерами. За підсумками цієї зустрічі, перелік необхідних кроків для припинення війни став більш працездатним.

До слова, міністр армії Ден Дрісколл провів переговори з російськими офіційними особами в Абу-Дабі. Це останнє зусилля адміністрації президента Дональда Трампа з метою досягнення мирної угоди між Росією та Україною.