Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів ППО та гарантії безпеки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Зеленський обговорив із прем’єром Нідерландів ППО та гарантії безпеки
Зеленський заявив про підготовку зустрічі з новим прем’єром Нідерландів
фото: @ZelenskyyUa

Президент привітав Роба Єттена зі вступом на посаду та домовився про найближчу зустріч

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, під час якої сторони обговорили постачання ракет для систем протиповітряної оборони, енергетичну підтримку та питання майбутніх гарантій безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соцмережі Х.

Глава держави привітав очільника уряду Нідерландів із початком роботи на посаді та подякував за підтримку України від початку повномасштабного вторгнення Росії. «Привітав Прем’єр-міністра Нідерландів Роба Єттена зі вступом на посаду й побажав успіхів і сильних кроків. Ми вдячні Нідерландам і нідерландському народові за таку сильну підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення», – зазначив Зеленський.

За його словами, ключовою темою розмови стали актуальні потреби української оборони та енергетичного сектору. «Обговорили найбільш актуальні потреби України: ракети для систем ППО й енергетичне обладнання. Дякуємо, що, як і завжди, можемо розраховувати на підтримку з боку Нідерландів і допомогу в захисті життів», – повідомив президент.

Окрему увагу сторони приділили дипломатичному треку та можливим переговорам щодо завершення війни. «Говорили також і про перемовини для досягнення достойного миру та важливість гарантій безпеки. Ціную принципову підтримку наших позицій і готовність в усьому допомагати», – заявив Зеленський.

Президент також повідомив про подальші контакти на найвищому рівні. «Домовилися про зустріч найближчим часом і роботу над проєктами, які можуть посилити наші країни. Вдячний пану Прем’єр-міністру за увагу до України від першого дня на посаді», – додав він.

До слова, 38-річний політик та відкритий гей Роб Єттен склав присягу глави уряду Нідерландів 23 лютого. Він став наймолодшим очільником уряду в історії країни.

