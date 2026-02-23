Зеленський обговорив із прем’єром Нідерландів ППО та гарантії безпеки

Президент привітав Роба Єттена зі вступом на посаду та домовився про найближчу зустріч

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, під час якої сторони обговорили постачання ракет для систем протиповітряної оборони, енергетичну підтримку та питання майбутніх гарантій безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соцмережі Х.

I congratulated the Prime Minister of the Netherlands @MinPres, Rob Jetten, on taking office and wished him success and decisive steps. We are grateful to the Netherlands and the Dutch people for their strong support for Ukraine from the very beginning of the full-scale Russian… pic.twitter.com/rZz48sRTEv — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2026

Глава держави привітав очільника уряду Нідерландів із початком роботи на посаді та подякував за підтримку України від початку повномасштабного вторгнення Росії. «Привітав Прем’єр-міністра Нідерландів Роба Єттена зі вступом на посаду й побажав успіхів і сильних кроків. Ми вдячні Нідерландам і нідерландському народові за таку сильну підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення», – зазначив Зеленський.

За його словами, ключовою темою розмови стали актуальні потреби української оборони та енергетичного сектору. «Обговорили найбільш актуальні потреби України: ракети для систем ППО й енергетичне обладнання. Дякуємо, що, як і завжди, можемо розраховувати на підтримку з боку Нідерландів і допомогу в захисті життів», – повідомив президент.

Окрему увагу сторони приділили дипломатичному треку та можливим переговорам щодо завершення війни. «Говорили також і про перемовини для досягнення достойного миру та важливість гарантій безпеки. Ціную принципову підтримку наших позицій і готовність в усьому допомагати», – заявив Зеленський.

Президент також повідомив про подальші контакти на найвищому рівні. «Домовилися про зустріч найближчим часом і роботу над проєктами, які можуть посилити наші країни. Вдячний пану Прем’єр-міністру за увагу до України від першого дня на посаді», – додав він.

До слова, 38-річний політик та відкритий гей Роб Єттен склав присягу глави уряду Нідерландів 23 лютого. Він став наймолодшим очільником уряду в історії країни.