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Українські воїни знищили ворожу САУ «Акація» (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українські воїни знищили ворожу САУ «Акація» (відео)
фото скріншот відео

. Точним пострілом техніку противника знищено вщент

На Південному напрямку українські захисники знищили замасковану російську самохідну артилерійську установку «Акація». Координати, надані спецпризначенцями, дозволили завдати точного артилерійського удару. Про це повідомила пресслужба Командування Сил Спеціальних операцій ЗС України.

Оператори 73-го морського центру ССО на південному операційному напрямку виявили та знищили самохідну артилерійську установку росіян «Акація». Українські бійці виявили та ідентифікували замасковану ворожу самохідну артилерійську установку. Воїни ССО оперативно передали координати одному з артилерійських підрозділів Сил оборони та скоригували вогонь. Точним пострілом техніку противника знищено вщент.

Триває 643-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнень.Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління та трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: озброєння ЗСУ військова техніка війна

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