Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна та Японія підписали угоду про стипендіальний проєкт обсягом до близько $500 тис.

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
google social img telegram social img facebook social img
Україна та Японія підписали угоду про стипендіальний проєкт обсягом до близько $500 тис.
Документ міністри Андрій Сибіга та Мотегі Тошіміцу підписали після переговорів
скріншот з відео Міністерства закордонних справ України

Проєкт передбачає посилення партнерства між країнами

У Токіо Україна та Японія підписали угоду щодо реалізації стипендіального проєкту в межах грантової допомоги JDS обсягом до близько $500 тис, пише «Главком».

Документ у форматі обміну нотами підписали за підсумками переговорів міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та глави МЗС Японії Мотегі Тошіміцу.

«Мета полягає не лише у здобутті стипендіатами академічної освіти, а й у формуванні майбутніх лідерів публічного управління, які після завершення навчання зможуть застосовувати отримані знання, дослідницький досвід і професійні зв’язки для участі у розробленні та реалізації планів соціального й економічного розвитку України, посилення інституційної спроможності, підтримки реформ та післявоєнного відновлення», – розповідають у МЗС

Реалізація угоди дозволить продовжити програму JDS, посилити партнерство між Україною та Японією, а також сприяти формуванню мережі випускників японських університетів, які працюватимуть над практичними завданнями розвитку України.

Днем раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час візиту до Сеула провів зустріч зі своїм південнокорейським колегою Чо Хьоном. 

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявляв про підготовку переговорів з Україною щодо передачі Сеулу двох військовополонених із Північної Кореї, які нині перебувають в Україні

Читайте також:

Теги: Японія Україна грант Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Політика

Лукашенко помилував 32 засуджених
Лукашенко помилував 32 засуджених
Франція визначилася з датою президентських виборів
Франція визначилася з датою президентських виборів
Японія допоможе у відновленні Києво-Печерської лаври
Японія допоможе у відновленні Києво-Печерської лаври
Зеленський прибув до Ірландії
Зеленський прибув до Ірландії
Україна та Японія підписали угоду про стипендіальний проєкт обсягом до близько $500 тис.
Україна та Японія підписали угоду про стипендіальний проєкт обсягом до близько $500 тис.
Офіс президента Чехії відреагував на ініціативу позбавити Зеленського державної нагороди
Офіс президента Чехії відреагував на ініціативу позбавити Зеленського державної нагороди

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Вчора, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Вчора, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua