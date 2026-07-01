Україна та Японія підписали угоду про стипендіальний проєкт обсягом до близько $500 тис.

скріншот з відео Міністерства закордонних справ України

Документ міністри Андрій Сибіга та Мотегі Тошіміцу підписали після переговорів

Проєкт передбачає посилення партнерства між країнами

У Токіо Україна та Японія підписали угоду щодо реалізації стипендіального проєкту в межах грантової допомоги JDS обсягом до близько $500 тис, пише «Главком».

Документ у форматі обміну нотами підписали за підсумками переговорів міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та глави МЗС Японії Мотегі Тошіміцу.

«Мета полягає не лише у здобутті стипендіатами академічної освіти, а й у формуванні майбутніх лідерів публічного управління, які після завершення навчання зможуть застосовувати отримані знання, дослідницький досвід і професійні зв’язки для участі у розробленні та реалізації планів соціального й економічного розвитку України, посилення інституційної спроможності, підтримки реформ та післявоєнного відновлення», – розповідають у МЗС

Реалізація угоди дозволить продовжити програму JDS, посилити партнерство між Україною та Японією, а також сприяти формуванню мережі випускників японських університетів, які працюватимуть над практичними завданнями розвитку України.

Днем раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час візиту до Сеула провів зустріч зі своїм південнокорейським колегою Чо Хьоном.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявляв про підготовку переговорів з Україною щодо передачі Сеулу двох військовополонених із Північної Кореї, які нині перебувають в Україні