Посилення співпраці України та Південної Кореї: Сибіга підбив підсумки візиту до Сеула

Сибіга поінформував Чо Хьона про ситуацію на полі бою

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час візиту до Сеула провів зустріч зі своїм південнокорейським колегою Чо Хьоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ.

«Наші переговори підтвердили міцний характер і динамічний розвиток співпраці між Україною та Республікою Корея. Ми обговорили шляхи розвитку політичного діалогу на найвищому рівні, розширення економічних і ділових зв’язків, залучення корейського бізнесу до відновлення України, а також поглиблення співпраці у сфері безпеки», – наголосив міністр закордонних справ України.

Також Сибіга поінформував Чо Хьона про ситуацію на полі бою, зусилля України, спрямовані на досягнення миру, а також про останні досягнення української оборонної промисловості.

«Я подякував Республіці Корея за непохитну підтримку України та наголосив, що російська агресія має глобальні наслідки. Зокрема, через безпосереднє залучення Москвою КНДР до війни проти України, а також передачу Пхеньяну ресурсів і технологій у відповідь на його підтримку», – додав Сибіга.

Зокрема, очільник МЗС наголосив, що із колегою обговорили спільні виклики, що виникають унаслідок поглиблення співпраці між Москвою та Пхеньяном. Окрему увагу приділили питанню північнокорейських військовополонених.

«Ми маємо чітке розуміння подальших дій відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Ми домовилися, що розвиток українсько-корейського співробітництва сприятиме зміцненню безпеки, стабільності та міжнародного права як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні», – підсумував міністр.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявляв про підготовку переговорів з Україною щодо передачі Сеулу двох військовополонених із Північної Кореї, які нині перебувають в Україні