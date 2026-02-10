Головна Світ Політика
Японський уряд спростував інформацію про приєднання до ініціативи Purl

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Генсек Кабміну Японії заявив, що країна продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні
фото: Офіс прем'єр-міністра Японії

Раніше повідомлялося, що Токіо передаватиме Києву радіолокаційні системи та бронежилети

Уряд Японії спростував повідомлення ЗМІ про рішення Токіо приєднатися до ініціативи Purl, аби закуповувати спорядження американського виробництва для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального секретаря Кабміну Японії Мінору Кіхару.

Урядовець зазначив, що Японія продовжить надавати підтримку Україні, спрямовану на відновлення та зміцнення українського суспільства і економіки.

Раніше кілька представників НАТО повідомили японському мовнику NHK про те, що Японія найближчим часом офіційно оголосить про свій намір долучитися до ініціативи Purl. Країна надаватиме фінансування виключно для нелетального оборонного обладнання та спорядження. Йдеться, зокрема, про радіолокаційні системи та бронежилети.

Purl (Prioritized Ukraine Requirements List) – це започаткована США та НАТО ініціатива, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами та партнерами Альянсу постачання озброєння та обладнання американського виробництва. Механізм дозволяє країнам фінансувати закупівлю такого озброєння відповідно до пріоритетного списку потреб, визначеного Україною та погодженого з США та НАТО.

Ініціатива дозволяє країнам НАТО координувати внески таким чином, щоб фінансування було цільовим і швидким. Замість розрізнених закупівель кожна країна робить фінансовий внесок у спільний пакет, який США використовують для постачання зброї та необхідного обладнання, особливо такого, що неможливо замінити європейськими аналогами. Це дозволяє значно скоротити час від визначення потреб до отримання готового озброєння на фронті.

Нагадаємо, загальна сума внесків за ініціативою Purl у 2025 році становила $4,3 млрд.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що найефективнішим інструментом тиску на Росію є безперервне постачання озброєнь Україні та збереження суворих економічних санкцій.

Як повідомлялося, що Австралія і Нова Зеландія вирішили стати членами ініціативи Purl з постачання американської зброї Україні.

До слова, Кабінет міністрів Японії схвалив проєкт бюджету на 2026 фінансовий рік у розмірі $785 млрд (122,31 трильйона єн), з яких понад з яких понад 9 трлн єн ($58) піде на оборону. Це на 9,4% перевищує видатки 2025 року і продовжує чотирирічну програму подвоєння видатків на озброєння до 2% ВВП, що прискорює досягнення цільового показника на два роки.

Теги: військова допомога Японія озброєння

