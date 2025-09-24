Головна Світ Економіка
Американська компанія ExxonMobil та «Роснефть» укладають угоду щодо збитків – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Представник Exxon відмовився коментувати інформацію про переговори з компанією «Роснефть»
Переговори про відшкодування збитків тривають з 2023 року

Американський нафтовий гігант ExxonMobil та російська «Роснефть» підписали попередню угоду. Вона може дозволити американській компанії компенсувати частину збитків у розмірі $4,6 млрд, які вона зазнала після виходу з російського ринку у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Ця домовленість є першим кроком до можливого відновлення комерційних відносин між компаніями, але значний прогрес можливий лише після того, як Москва зробить достатні кроки до мирного врегулювання в Україні, а США та ЄС послаблять санкції проти Росії.

Представник Exxon відмовився коментувати цю інформацію. Водночас «Роснефть» заперечила підписання будь-яких офіційних угод про співпрацю. Зазначається, що Exxon отримала дозвіл на переговори з «Роснефтью» ще за адміністрації колишнього лідера Джо Байдена. Переговори про відшкодування збитків тривають з 2023 року.

За даними джерел, компанії вели переговори в середині серпня, під час зустрічі представників США та Росії для обговорення війни в Україні. Попри те, що мирні зусилля на той час зайшли в глухий кут, ExxonMobil та «Роснефть» продовжили переговори та підписали угоду наприкінці серпня або на початку вересня.

Як повідомлялося, американська нафтова корпорація ExxonMobil веде переговори з російською «Роснефтью» про можливе відновлення роботи над проєктом «Сахалін-1». За даними джерел The Wall Street Journal, високопоставлений керівник компанії обговорив це питання, яке може бути реалізоване, якщо уряди США і Росії дадуть «зелене світло» в рамках мирного процесу, інформує «Главком».

Як відомо, переговори очолює старший віцепрезидент Exxon Ніл Чепмен. Джерела повідомляють, що гендиректор компанії Даррен Вудс обговорював можливе повернення до Росії з Дональдом Трампом. Компанія отримала від уряду США дозвіл на ведення переговорів із російськими партнерами.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 15 серпня підписав указ, що потенційно дозволяє іноземним інвесторам, зокрема американській Exxon Mobil, повернути свої частки у нафтово-газовому проєкті «Сахалін-1», повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Документ є продовженням указу від жовтня 2022 року, коли управління «Сахалін-1» було передано дочірній структурі «Роснефти» – Sakhalinmorneftegaz-shelf. Тоді Exxon, яка володіла 30% акцій і була оператором проєкту, повністю вийшла з нього, списавши $4,6 млрд.

Нові правила передбачають, що іноземні акціонери, які прагнуть повернутися, мають сприяти зняттю західних санкцій, укласти контракти на постачання необхідного імпортного обладнання та перевести кошти на рахунки проєкту.

Теги: росія США переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

