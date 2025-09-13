F-16 перехопили над Румунією російський дрон

Дрон не літав над населеними районами та не становив безпосередньої загрози для безпеки населення

Військово-повітряні сили Румунії перехопили російський безпілотник у національному повітряному просторі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Antena 3.

Так, два бойові літаки F-16 з 86-ї авіабази в Фетешті вилетіли в суботу, 13 вересня, о 18:05 для моніторингу повітряної ситуації на кордоні з Україною, через російські повітряні атаки на інфраструктуру на Дунаї.

О 18:12 було надіслано повідомлення RO-Alert для населення північної частини повіту Тулча, а вже о 18:23 літаки F-16 виявили дрон у національному повітряному просторі, який вони супроводжували до приблизно 20 км на південний захід від Чілія-Веке, де він зник з радарів.

За даними видання, дрон не літав над населеними районами та не становив безпосередньої загрози для безпеки населення.

Представники Міністерства оборони закликали громадян дотримуватися заходів безпеки, переданих у повідомленні RO-ALERT: не піддаватися паніці та дзвонити за номером 112, якщо вважають це необхідним.

Нагадаємо, надвечір 13 вересня Румунія та Польща оголошували повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів.

Крім того, Польща підняла в небо свою авіацію через дрони РФ над Україною під вечір 13 вересня. Зокрема, у повітряному просторі країни діяли польські та союзні повітряні судна, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки були у стані найвищої готовності.