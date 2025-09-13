Головна Світ Соціум
search button user button menu button

F-16 перехопили над Румунією російський дрон

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
F-16 перехопили над Румунією російський дрон
Два літаки F-16 супроводжували дрон до приблизно 20 км
фото з відкритих джерел

Дрон не літав над населеними районами та не становив безпосередньої загрози для безпеки населення

Військово-повітряні сили Румунії перехопили російський безпілотник у національному повітряному просторі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Antena 3.

Так, два бойові літаки F-16 з 86-ї авіабази в Фетешті вилетіли в суботу, 13 вересня, о 18:05 для моніторингу повітряної ситуації на кордоні з Україною, через російські повітряні атаки на інфраструктуру на Дунаї.

О 18:12 було надіслано повідомлення RO-Alert для населення північної частини повіту Тулча, а вже о 18:23 літаки F-16 виявили дрон у національному повітряному просторі, який вони супроводжували до приблизно 20 км на південний захід від Чілія-Веке, де він зник з радарів.

За даними видання, дрон не літав над населеними районами та не становив безпосередньої загрози для безпеки населення.

Представники Міністерства оборони закликали громадян дотримуватися заходів безпеки, переданих у повідомленні RO-ALERT: не піддаватися паніці та дзвонити за номером 112, якщо вважають це необхідним.

Нагадаємо, надвечір 13 вересня Румунія та Польща оголошували повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів. 

Крім того, Польща підняла в небо свою авіацію через дрони РФ над Україною під вечір 13 вересня. Зокрема, у повітряному просторі країни діяли польські та союзні повітряні судна, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки були у стані найвищої готовності.

Читайте також:

Теги: Польща Румунія безпілотник населення системи ППО F-16

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через загрозу БпЛА у прикордонних з Польщею регіонах України у польському повітряному просторі розпочато роботу військової авіації
Польща знову підняла авіацію через російські дрони над Україною
Сьогодні, 18:36
Орбан заявив, що Угорщина повинна чітко реагувати на все, що порушує суверенітет Польщі
Орбан знайшов причину, чому російські дрони атакували Польщу
Вчора, 12:38
Очільник Ленінградської області стверджує, що загрози розливу нафтопродуктів начебто немає
У Ленінградській області безпілотники атакували нафтоналивний порт «Приморськ»
Вчора, 06:55
Глава держави повідомив, що кілька десятків російських дронів рухалися вздовж кордону України і Білорусі
Україна готова захищати небо разом з партнерами – Зеленський
10 вересня, 12:42
Польський премʼєр заявив, що «немає підстав вважати, що Польща опинилася у стані війни»
Польща застосовує четверту статтю НАТО через вторгнення російських дронів
10 вересня, 12:27
У Польщі F-16 заходять на перехоплення дронів
«Шахеди» зафіксовано в повітряному просторі Польщі: аеропорт «Жешув» закрито
10 вересня, 01:50
Дипломат запевнив, що українське посольство інформуватиме про перебіг переговорів
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
27 серпня, 07:31
Косіняк-Камиш заявив, що порушення польського повітряного простору є черговою провокацією РФ
Польща звинуватила РФ в провокації через падіння дрона
20 серпня, 18:24
У Воронезькій області пролунало не менше 10 вибухів
Безпілотники атакували Воронезьку область: уражено залізничну станцію
17 серпня, 05:18

Соціум

Убивство Ірини Заруцької в США: матір підозрюваного шокувала заявою
Убивство Ірини Заруцької в США: матір підозрюваного шокувала заявою
F-16 перехопили над Румунією російський дрон
F-16 перехопили над Румунією російський дрон
У Польщі та Румунії через загрозу російських дронів лунала повітряна тривога
У Польщі та Румунії через загрозу російських дронів лунала повітряна тривога
Польща знову підняла авіацію через російські дрони над Україною
Польща знову підняла авіацію через російські дрони над Україною
Викрадення авто прем’єра Польщі: поліція знайшла машину та злочинця
Викрадення авто прем’єра Польщі: поліція знайшла машину та злочинця
Після атаки безпілотників загорівся Ново-Уфимський нафтопереробний завод
Після атаки безпілотників загорівся Ново-Уфимський нафтопереробний завод

Новини

Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Сьогодні, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Сьогодні, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua