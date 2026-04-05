Україна, Сирія та Туреччина провели перемовини в Дамаску: подробиці від Зеленського

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна було одна з перших країн, яка підтримала Сирію після падіння режиму Асада

Президент України Володимир Зеленський відвідав Сирію з офіційним візитом. У Дамаску відбувся важливий раунд переговорів за участю України, Сирії та Туреччини, під час якого сторони обговорили безпекові, енергетичні та економічні питання, а також подальшу співпрацю задля стабільності в регіоні та відновлення після війни. Про це повідомив президент у соціальній мережі, пише «Главком».

«Важливий день перемовин у Дамаску – сьогодні був і двосторонній формат із президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа, і перемовини за участю наших команд, і була тристороння розмова – Україна, Сирія, Туреччина. Будуємо нові відносини, нові можливості та розширюємо роботу заради безпеки», – написав Зеленський.

За словами українського лідера, під час перемовин підіймались питання безпеки, оборони та ситуації в регіоні.

«Все встигли обговорити: від безпекових та оборонних питань і ситуації в регіоні через всі події навколо Ірану до енергетичної та інфраструктурної співпраці між нашими країнами. Продовжимо роботу також щодо продовольчої безпеки. Ми детально говорили й про те, як подолати наслідки війни, і про переговорний процес щодо війни Росії проти нашої держави та людей», – зазначив президент.

Володимир Зеленський подякував сирійцям та підкреслив, що Україна було одна з перших країн, яка підтримала Сирію після падіння режиму Асада.

«Готові й надалі підтримувати стабільність і розвиток. Будемо працювати ще більше разом, щоб наші народи, наші країни були сильнішими і щоб наші економіки теж могли стати сильнішими. Дякую!», – підсумував глава держави.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський і Ахмед аш-Шараа говорили й про обставини війни Росії проти України.

«Вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом. Дякую за слова поваги до наших людей», – зазначив президент України.

Окрема увага під час зустрічі – ролі України як надійного постачальника продовольчої продукції та спільним можливостям для посилення продовольчої безпеки в усьому регіоні. Володимир Зеленський зазначив, що дуже добре розуміє, які енергетичні та інфраструктурні виклики має Сирія зараз. За його словами, є готовність працювати разом, щоб можливості обох держав і народів збільшувались.