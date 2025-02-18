Зеленський розповів, коли планує залишити пост президента

«Заради миру в Україні я готовий на все, просто на все».

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Мaischberger зазначив, що готовий залишити пост президента, коли в Україні завершиться війна та будуть відповідні гарантії щодо безпеки України.

Він також заявив, що не тримається за посаду. Журналістка запитала був би Зеленський готовий піти з посади, якби це треба було б для підписання угоди про мир. Глава української держави запевнив, що «заради миру в Україні я готовий на все, просто на все».

«Я готовий на все заради тривалого і міцного миру в Україні. Як людина, як громадянин, як батько. Я ні за що не чіпляюся. Я – президент України, бо за мене проголосувало 73% людей, і сьогодні я президент України, бо мене підтримує більшість у моїй країні», – сказав Зеленський.

Водночас він заявив: «Зрозуміло, що Росія хоче від мене позбутися».

Зауважимо, що президент Володимир Зеленський заявляв, що, якщо до завершення війни буде призупинено воєнний стан задля проведення виборів, Україна втратить свою армію, і цим скористаються росіяни.

Нагадаємо, раніше США заявили про необхідність проведення виборів в Україні, аргументуючи це тим, що більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Росія маніпулює і поширює фейки про те, що влада в Україні нібито нелегітимна.

Хоча під час воєнного стану вибори проводити заборонено Конституцією.

Водночас Володимир Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив, що під час війни не може бути жодних виборів. Також посол України у США Оксана Маркарова повідомила, що Україна готова і надалі пояснювати, чому проведення виборів під час війни неможливо реалізувати.

До слова, раніше Петро Порошенко оголосив дату виборів в Україні. Він зазначив, що вони відбудуться 26 жовтня цього року. За його даними, поліграфкомбінат «Україна» зараз опрацьовує, скільки треба бюлетенів.