Україна запровадила санкції проти Лукашенка

Зеленський про Лукашенка: Ми значно активізуємо протидію всім формам його сприяння вбивствам українців

У середу, 18 лютого, Україна застосувала пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Сьогодні Україна застосувала пакет санкцій проти Олександра Лукашенка, і ми значно активізуємо протидію всім формам його сприяння вбивствам українців. Будемо працювати з партнерами так, щоб це мало глобальний ефект», – йдеться у повідомленні.

Зеленський зауважив, що в другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що розширило можливості російської армії завдавати ударів по північних областях України — від Київщини до Волині. За його словами, частину ударів, зокрема по енергетичних об’єктах і залізниці в українських регіонах, росіяни не змогли б здійснити без такої допомоги з боку Білорусі.

«Більш ніж 3 тис. підприємств Білорусі поставлені на службу російській війні та постачають техніку, обладнання і компоненти, які віднесено до категорії критично важливих. Зокрема, це й компоненти для виробництва ракет, які тероризують наші міста й села. Триває й розбудова інфраструктури для розміщення на території Білорусі ракет середньої дальності – «Орєшніка», що є очевидною загрозою не тільки для українців, але й для всіх європейців. Олександр Лукашенко не тільки надав територію Білорусі для «Орєшніка». У минулому році підприємства країни постачали Росії критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї. Це триває і в 2026-му», – наголосив президент.

Володимир Зеленський підсумував: «Олександр Лукашенко вже доволі давно обмінює суверенітет Білорусі на продовження особистої влади, допомагає росіянам обходити санкції світу за цю агресію, активно виправдовує російську війну, а тепер ще й збільшує свою власну участь у масштабуванні та затягуванні війни. За це будуть особливі наслідки».

Як повідомлялося, Білорусь збільшує виробництво боєприпасів. Зокрема, йдеться про 152-мм артилерійські снаряди, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню типу «Град», а також постріли для гранатометів. За словами Лукашенка, ключову роль у війні проти України і надалі відіграють «звичайні» засоби ураження, передусім артилерія. Тож боєприпасів потрібно багато.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російська ракета середньої дальності «Орєшнік» вже перебуває в його країні.