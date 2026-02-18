Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна запровадила санкції проти Лукашенка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Україна запровадила санкції проти Лукашенка
Проти Лукашенка введено санкції
фото: БелТА

Зеленський про Лукашенка: Ми значно активізуємо протидію всім формам його сприяння вбивствам українців

У середу, 18 лютого, Україна застосувала пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Сьогодні Україна застосувала пакет санкцій проти Олександра Лукашенка, і ми значно активізуємо протидію всім формам його сприяння вбивствам українців. Будемо працювати з партнерами так, щоб це мало глобальний ефект», – йдеться у повідомленні.

Зеленський зауважив, що в другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що розширило можливості російської армії завдавати ударів по північних областях України — від Київщини до Волині. За його словами, частину ударів, зокрема по енергетичних об’єктах і залізниці в українських регіонах, росіяни не змогли б здійснити без такої допомоги з боку Білорусі.

«Більш ніж 3 тис. підприємств Білорусі поставлені на службу російській війні та постачають техніку, обладнання і компоненти, які віднесено до категорії критично важливих. Зокрема, це й компоненти для виробництва ракет, які тероризують наші міста й села. Триває й розбудова інфраструктури для розміщення на території Білорусі ракет середньої дальності – «Орєшніка», що є очевидною загрозою не тільки для українців, але й для всіх європейців. Олександр Лукашенко не тільки надав територію Білорусі для «Орєшніка». У минулому році підприємства країни постачали Росії критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї. Це триває і в 2026-му», – наголосив президент.

Володимир Зеленський підсумував: «Олександр Лукашенко вже доволі давно обмінює суверенітет Білорусі на продовження особистої влади, допомагає росіянам обходити санкції світу за цю агресію, активно виправдовує російську війну, а тепер ще й збільшує свою власну участь у масштабуванні та затягуванні війни. За це будуть особливі наслідки».

Як повідомлялося, Білорусь збільшує виробництво боєприпасів. Зокрема, йдеться про 152-мм артилерійські снаряди, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню типу «Град», а також постріли для гранатометів. За словами Лукашенка, ключову роль у війні проти України і надалі відіграють «звичайні» засоби ураження, передусім артилерія. Тож боєприпасів потрібно багато. 

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російська ракета середньої дальності «Орєшнік» вже перебуває в його країні.

Читайте також:

Теги: Олександр Лукашенко санкції Володимир Зеленський Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС не завершив погодження санкцій через суперечки з Будапештом
Politico: Угорщина загальмувала погодження 20-го пакета санкцій ЄС
Вчора, 15:29
Завершення переговорів в Абу-Дабі, обмін полонених, візит Туска. Головне за 5 лютого 2026
Завершення переговорів в Абу-Дабі, обмін полонених, візит Туска. Головне за 5 лютого 2026
5 лютого, 21:25
У січні РФ атакувала Україну 91 балістичною ракетою – це найбільший показник за весь час повномасштабної війни
РФ встановила у січні рекорд ракетних ударів: скільки балістики було випущено
1 лютого, 22:01
Зеленський: у багатьох регіонах України тривають ремонтні роботи з відновлення критичної інфраструктури
За січень Росія випустила проти нас більше 6 тис. ударних дронів – Зеленський
1 лютого, 10:31
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Москва готова розглянути можливість прямих переговорів
Помічник Путіна запросив Зеленського до Москви
28 сiчня, 14:54
Олега Ляшка нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня
Олег Ляшко показав свій орден за захист України (фото)
26 сiчня, 21:38
Зеленський: У столиці та регіоні головною мішенню для росіян була енергетика
Не можна зволікати з поставками ППО: Зеленський про наслідки нічної атаки на Україну
24 сiчня, 09:28
Зеленський прибув до Давосу для зустрічі з Трампом
Зеленський прибув до Давосу для зустрічі з Трампом
22 сiчня, 10:34
Дональд Трамп заявив, що зустрінеться із Зеленським і вірить у можливість мирної угоди
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
21 сiчня, 17:45

Політика

Другий день переговорів у Женеві: Умєров повідомив деталі
Другий день переговорів у Женеві: Умєров повідомив деталі
Україна запровадила санкції проти Лукашенка
Україна запровадила санкції проти Лукашенка
ЄС вимагає від України відремонтувати «Дружбу» для трансферу нафти з РФ
ЄС вимагає від України відремонтувати «Дружбу» для трансферу нафти з РФ
Розслідувачі викрили фейкові записи Путіна: куди зник російський диктатор
Розслідувачі викрили фейкові записи Путіна: куди зник російський диктатор
Кремль вигадав, як підготувати росіян до тривалої війни проти України
Кремль вигадав, як підготувати росіян до тривалої війни проти України
Переговори у Женеві. Віткофф заявив про значний прогрес
Переговори у Женеві. Віткофф заявив про значний прогрес

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
16 лютого, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua