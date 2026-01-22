Головна Світ Політика
Зеленський вилетів до Давосу для зустрічі з Трампом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський вилетів до Давосу для зустрічі з Трампом
фото: Офіс президента (ілюстративне)

Зустріч Зеленського і Трампа має відбутися напередодні поїздки спецпосланців Білого дому до Москви

Сьогодні, 22 січня, президент України Володимир Зеленський вирушив на Всесвітній економічний форум у Давосі. Там очікується його зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, інформує «Главком».

Видання Axios наголошує, що зустріч Зеленського і Трампа в Давосі відбудеться напередодні поїздки спецпосланців Білого дому Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви, де вони мають провести переговори з Путіним.

Раніше сам Трамп заявив, що планує зустрітися із Зеленським і вважає, що Путін зацікавлений у підписанні мирної угоди. Президент США також зазначив, що вже близько року працює над врегулюванням війни. Крім того, Трамп наголосив на географічній віддаленості Сполучених Штатів від України.

До слова, українська делегація на чолі із секретарем РНБО Рустемом Умєровим провела серію стратегічних зустрічей на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Ключовими темами діалогу стали залучення капіталу для післявоєнного відновлення, гарантії безпеки та сталий економічний розвиток країни.

