Завершення переговорів в Абу-Дабі, обмін полонених, візит Туска. Головне за 5 лютого 2026

Дайджест новин 5 лютого 2026 року

Протягом 4–5 лютого делегації Сполучених Штатів Америки, України та Російської Федерації провели в Абу-Дабі другі тристоронні мирні переговори. За підсумками перемовин було звільнено з полону 157 українців. Крім того, Кабінет міністрів затвердив оновлений склад заступників глави оборонного відомства

«Главком» склав добірку головних подій 5 лютого:

Завершення переговорів в Абу-Дабі

фото: МЗС ОАЕ

Протягом 4–5 лютого делегації Сполучених Штатів Америки, України та Російської Федерації провели в Абу-Дабі другі тристоронні мирні переговори. Глава української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що обговорення мали «конструктивний характер» і були зосереджені на створенні умов для досягнення тривалого миру.

Делегації досягли домовленості, відповідно до якої Російська Федерація та Україна звільнили по 157 військовополонених. Це перший обмін за останні п’ять місяців.

Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій. Делегації домовилися поінформувати свої відповідні столиці та продовжити тристоронні переговори впродовж найближчих тижнів.

Уряд призначив заступників новому міністру оборони

Кабінет міністрів затвердив оновлений склад заступників глави оборонного відомства. Так, першим заступником міністра оборони Олексій Вискуб. Раніше він працював першим заступником міністра цифрової трансформації з 2019 року.

Тим часом генерал-лейтенант Іван Гаврилюк став заступником міністра оборони. В Міністерстві оборони часів Дениса Шмигаля він обіймав посаду першого заступника.

Сергій Боєв став заступником міністра оборони України з питань євроінтеграції. Також залишилися заступник міністра генерал-лейтенант Євген Мойсюк, відповідальний за генерацію військ та соціальне забезпечення, підполковник Юрій Мироненко, відповідальний за розвиток інновацій для фронту, та Оксана Ферчук, що очолює напрям цифровізації і цифрової трансформації.

Україна повернула з полону 157 людей

фото: Володимир Зеленський

З російського полону вдалося повернути 157 українців. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Більшість були в полоні ще з 2022 року. Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що триває робота зі звільнення всіх українців з російської неволі.

Як повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов, 139 зі звільнених перебували в неволі ще з 2022 року. Серед тих, хто повертається додому, – 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них – до довічного ув’язнення.

До України після 45 місяців російського полону повернулись четверо військовослужбовців 12-ї бригади спецпризначення «Азов» та пʼятеро військовослужбовців 15-ї бригади «Кара-Даг».

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав перші реакції звільнених українців після повернення на рідну землю.

Візит премʼєр-міністра Польщі

фото: Офіс президента

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув до Києва. Туска на столичному вокзалі зустрів глава МЗС України Андрій Сибіга.

У Києві президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої лідери мали продуктивну та змістовну розмову щодо багатьох питань. Президент поінформував про ситуацію в Україні – в енергетиці та її відновленні після щоденного російського терору.

Лідери обговорили енергетичну співпрацю та речі, які можуть посилити Україну та Польщу. Зокрема, ішлося про реалізацію проєктів щодо розбудови енергетичної мережі в обох країнах. Президент і Премʼєр-міністр розраховують на плідну роботу команд, передусім на рівні міністрів енергетики та фінансів.

«Укрзалізниця» змінює ціни на квитки та правила їх повернення

«Укрзалізниця» та Мінрозвитку підготували проєкт змін, що стосуються купівлі та повернення залізничних квитків. Вартість квитка у преміумсегменті залежатиме від періоду року, дня тижня, дати придбання та рівня заповненості поїзда.

Зміни стосуватимуться проїзду виключно преміумсегменту – вагони СВ (люкс), першого класу поїздів «Інтерсіті» – у внутрішньому сполученні. Вартість проїзду у вагонах плацкарт, купе, а також другого класу «Інтерсіті» поїздів внутрішнього сполучення не зміниться.

Крім того, пропонується запровадити шкалу: сума, яку повертають пасажиру, залежатиме від того, наскільки завчасно він відмовляється від поїздки. Чим раніше повернути квиток – тим більша сума повернення:

якщо повернути квиток за 15-20 діб до відправлення поїзда – кошти повертаються повністю;

за 10-14 діб – повертається 90% вартості квитка;

за 5-9 діб – 75% вартості;

від 1 до 4 діб – 50% вартості;

менше ніж за 24 години до відправлення – повертається в середньому 30% вартості проїзду, як це відбувається і зараз.

Зміни умов повернення коштів стосуються усіх квитків у всіх вагонах, не лише преміумсегмента.

Інші важливі новини