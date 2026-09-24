Кремль поширив дезінформацію про «оточення» ЗСУ на фронті – ISW

Навіть російські воєнні блогери поставили під сумнів заяви про оточення українських військ одразу на кількох напрямках

Російське Міноборони та воєнні блогери одночасно посилили заяви про нібито оточення українських військових на різних ділянках фронту. Аналітики вважають це частиною інформаційної кампанії Кремля, мета якої – створити враження про руйнування української оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

23 вересня російське Міноборони заявило про захоплення Красного Яру та Потихонового на північному сході Харківської області. Після цього російські воєнні блогери почали стверджувати, що ці просування нібито створили загрозу оточення українських військ у Різниковому та завершили оточення сил ЗСУ в Рубленому.

Один із російських блогерів заявив, що між Великобурлуцьким та Вовчанським напрямками нібито опинилися в оточенні близько 1,5 тис. українських військовослужбовців на території площею приблизно 460 кв. км. ISW наголошує, що не виявив доказів, які підтверджували б такі твердження.

Подібні заяви російська сторона поширює і щодо Добропілля. Пов'язаний із Кремлем воєнний блогер повідомляв про просування російських військ поблизу Вірівки та проникнення в напрямку Білозерського, Водяного і Новотроїцького.

Водночас, як звернули увагу аналітики, навіть цей російський блогер не заявив про закріплення військ РФ у цих населених пунктах і не навів даних, які б підтверджували фізичне оточення українських підрозділів.

ISW не виявив доказів заявлених Росією оточень ані на півночі Харківської області, ані в районі Добропілля. Українські повідомлення також суперечать твердженням російського Міноборони.

Зокрема, 1-й корпус Національної гвардії України «Азов» повідомив, що Сили оборони зірвали спроби росіян фізично перерізати українські логістичні маршрути, які противник намагався використати для оперативного оточення Дружківки та наступу в напрямку Добропілля.

Представник української бригади, яка діє на Вовчанському напрямку, також повідомив, що російські війська продовжують обстрілювати населені пункти всередині заявленої ними ж зони «оточення». За оцінкою ISW, це свідчить про те, що російські війська не контролюють ці населені пункти так, як стверджують джерела РФ.

Ба більше, російські воєнні блогери також почали ставити під сумнів повідомлення про оточення. Один із них пояснив ситуацію поблизу Добропілля вогневим контролем над українськими логістичними маршрутами, а не суцільною присутністю російської піхоти.

Аналітики ISW пов'язують активізацію російських заяв із нещодавніми успіхами українських військ. За їхньою оцінкою, Кремль може намагатися відвернути увагу від просування ЗСУ на пріоритетних ділянках фронту.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом 2026 року темпи просування російських військ суттєво скоротилися порівняно з попередніми роками. За його словами, від початку року РФ захопила близько 890 кв. км української території, тоді як Сили оборони звільнили близько 800 кв. км.